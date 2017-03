Evakuering på Gløshaugen

Full utrykning og evakuering som følge av gasslekkasje.

Litt over 12 rykket nødetatene ut til Gløshaugen etter en alarm om gasslekkasje. Bygget ble evakuert. Grunnen skal ha vært et mindre utslag på måleinstrumenter.

– Det var snakk om realfagbygget på NTNU, fortel operasjonsleiar Arnt-Harald Aaslund til NRK.

Kvart på ett melder politiet på twitter at faren er over, og at de har begynt å lufte ut. Evakueringen er avsluttet. Lekkasjen skal ifølge NRK ha vært hydrogen.