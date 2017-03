Psykologistudenter skal lytte til ensom ungdom

Et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom, Trondheim Kommune og NTNU har nå åpnet i Trondheim.

Dette er tilbudet: Samarbeid mellom Mental Helse Ungdom, kommune og psykologistudenter fra 8. semester og oppover.

Målet er å skape et lavterskel samtaletilbud i flere av landets byer.

Et gratis lavterskeltilbud for ungdom mellom 15-25 år.

Trenger ingen henvisning.

Tidlig intervensjon kan redusere behov for langvarig behandling.

Samtaletilbudet er ment som et tilskudd til eksisterende kommunale helsetjenester rettet mot ungdom. Kilde: mentalhelseungdom.no

Hver tirsdag sitter frivillige studenter fra profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i Trondheim kommunes lokaler på Kalvskinnet for å ta imot ungdom som trenger noen å snakke med. Ingen problemer er for små, og man kan enten avtale en time på forhånd, eller stikke innom på drop in-time.

– Det er viktig å kunne hjelpe før problemene vokser seg store. Ungdommene slipper å stå på en lang venteliste for å få noen å snakke med. Det er kanskje ikke alle som har behov for en psykolog, men bare trenger å rydde litt i tankene sine, sier Julia Furuholmen.

Hun er en av fem fjerdeårsstudenter som jobber som frivillige i prosjektet. Hun syns det er spennende å jobbe med ungdom, og trekker fram at det er fint for studentene å være til nytte også før de er ferdig utdannede psykologer.

– Mange ungdommer sliter med problemer som kan utvikle seg til å bli psykiske lidelser senere, og da er det fint å kunne bidra til å ha et lavterskeltilbud som kan hjelpe før problemene vokser, sier hun.

Studentene har veileder til stede, og får tilbakemelding etter timen. Prosjektet får god oppfølging fra kommunens psykologer.

– Vi studentene føler oss trygge, og gleder oss til hver tirsdag.

LES OGSÅ: Den usynlige ensomheten

Kick off for å markere åpning

Foto: Vilde Øines Nybakken Julia Furuholmen forteller at de var spente på om noen kom til å møte opp da de startet prosjektet.

Prosjektet er allerede i gang, og siden 7. mars har flere ungdommer benyttet seg av tilbudet. Det er et samarbeid mellom Mental Helse Ungdom, Trondheim kommune og NTNU.

Tirsdag 29. mars hadde de et kick off-arrangement på Kultursenteret ISAK for å markere at de har åpnet i Trondheim. Ulike organisasjoner og aktører som jobber med ungdom i Trondheim var invitert til arrangementet.

– Slik håper vi å informere om tilbudet til folk som jobber med ungdom i Trondheim, slik at de kan informere videre om tilbudet og henvise ungdommer til oss, avslutter Furuholmen.

– En glimrende praksismulighet

En som lytter er et dugnadsprosjekt der kommunen stiller med lokaler, NTNU med studenter, og Mental Helse Ungdom er igangsetter.

Foto: Silje Krager Roger Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU.

Roger Hagen er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi på NTNU og har vært med på igangsettingen av prosjektet i Trondheim. Hagen forteller om stor interesse blant psykologistudentene for prosjektet. Det var flere søkere enn de hadde plasser til.

– Det er en helt glimrende praksismulighet for studentene. Ved at det er et lavterskeltilbud kan studentene møte et bredt spekter av behov i alt fra kjærlighetsproblemer til tøff skolehverdag. Studentene får praksis i å hjelpe folk og blir bedre rustet til arbeidslivet, forteller han.

LES OGSÅ: Portrett av Peder Kjøs

Gode erfaringer fra lignende prosjekter

I Tromsø har Psykhjelpa, et lignende prosjekt, pågått i flere år på ungdomshuset TVIBIT. Også der stiller psykologistudenter som samtalepartnere, og Hagen har hørt gode ord om denne ordningen før En som lytter ble initiert i Trondheim. Han mener det er viktig å adressere unge når det gjelder psykisk helse.

– Psykiske problemer kan ofte starte tidlig. En som lytter gir mulighet til å stoppe en negativ prosess tidlig og de unge kan få råd til hvordan de skal ta tak i ting.