– Samfundet gjør studenter til bedre samfunnsborgere

Tale Bærland har tatt opp et nytt styre fra ulike sider av den politiske skalaen. Vi tok en prat med dem om ambisjoner og beste minner fra Samfundet.

Det påtroppende styret tar over på Samfundet 17. mai i år og består av sju personer med ulike verv fra forskjellige deler av landet. Her kan du bli litt bedre kjent med dem.

Kristaver B. Johansen

Nestleder, 19 år fra Svolvær i Lofoten.

Dataingeniør

Tidligere verv: Kommunestyret i Vågan kommune for Rødt.

Foto: Jonas Borgersen Kristaver B. Johansen

– Min oppgave er å passe på lederen, Tale. Jeg skal også være en venstrevridd motpol i diskusjonene i styret, der vi har folk fra hele det politiske spekteret.

– Hvorfor søkte du denne stillingen?

– Jeg vil være med å oppildne studenter fordi studentengasjement er viktig. Blant annet i kvinnekampen har studentorganisasjoner gått foran.

– Hvorfor skal folk ta verv på Samfundet?

Du gjør det ikke for egen vinning, men fordi du har et engasjement. Det er unikt at så mange mennesker sammen gir så mye uten å forvente å få noe tilbake. Man får mening i en ellers litt trasig hverdag. Samfundet er viktig for veldig mange folk, og jeg tror det er derfor vi har en særegen frivillighetskultur.

– Beste minne fra Samfundet

Da jeg gikk rundt i Bodegaen sammen med en kompis og introduserte meg med alibi. Jeg sa at jeg gikk på studier som ikke fantes. Anbefales.

– Hva er din drømmetemafest?

Som venstreradikal kunne jeg ønsket meg en «Tilbake til 70-tallet»-fest, der det brennes BH-er, hemningene er borte, og studentkampen ilner.

– Drømmesamfundsmøte, hvem ville du hatt der?

Et møte med sikkerhetspolitisk perspektiv, der man kan diskutere EU, Russland, og NATO. Gjestene ville vært Donald Trump, Vladimir Putin, og Jens Stoltenberg.

Synnøve Vereide

Temakoordinator, 21 år fra Gloppen i Nordfjord.

Statsvitenskap

Tidligere verv: Innsidajournalist i UKA-17 og Amnesty. Er ellers ganske fersk på Samfundet, og gleder seg til å lære mer.

– Hva gjør en temakoordinator?

Foto: Jonas Borgersen Synnøve Vereide

– Vi skal arrangere samfundsmøter og onsdagsdebatter. Snart skal vi ta opp styrets debattkomité, så det blir spennende å se hvem vi får med på laget. Ikke minst skal vi være kreative og skape debatt.

– Hvorfor søkte du denne stillingen?

– Jeg er engasjert, og interesserer meg for både politikk og menneskerettigheter. Samfundet er en fantastisk arena for å utvide perspektivet sitt. Samtidig mener jeg at potensialet er stort, og man kan alltid utvikle og forbedre. Jeg synes vi må gjøre mer for å inkludere de internasjonale studentene i Trondheim.

– Hvorfor er Samfundet viktig?

Samfundet er en naturlig samlingsplass for studentene i Trondheim, og her finnes det noe for enhver smak. Det sosiale skaper liv i byen, og frivilligheten skaper tilhørighet. Ikke minst er det en viktig politisk kanal.

– Hvorfor skal folk ta verv på Samfundet?

Det er fantastisk å jobbe frivillig. Man får fort nye venner, og selvfølgelig mer mening i studenthverdagen.

– Hvor på den politiske skalaen er du?

Jeg engasjerer meg mest i enkeltsaker, og vil nok definere meg selv mer som en aktivist enn som tilhenger av et spesifikt parti.

– Er det noen spesielle temaer som bør debatteres på Samfundet?

– Generelt ønsker jeg et bredt mangfold av meninger – også dem som kan være «politisk ukorrekte». Det er viktig å slippe til så mange stemmer som mulig. Samfundsmøtene skal være gøy, men vi må også skape debatt. Psykisk helse og andre temaer som er relevante for studenter vil selvsagt være på dagsorden. Valgkampen til høsten er også noe vi vil ta tak i.

– Drømmesamfundsmøte, hvem ville du hatt der?

Litterært møte med Knausgård eller Nesbø kunne vært interessant. Jeg har mange ideer på lur, så dere får bare vente og se.

Jan Henrik Jahren

Temakoordinator, 20 år fra Trondheim.

Nanoteknologi.

Tidligere verv: Medlem i debattkomiteen.

Foto: Jonas Borgersen Jan Henrik Jahren

Jeg har vært med i debattkomiteen, noe som var veldig gøy. Jeg synes det er kult når vi får til morsomme arrangement, og klarer å fylle lokalene med engasjerte studenter.

– Hvorfor er Samfundet viktig?

– Samfundet gjør studenter til bedre samfunnsborgere ved å debattere viktige tema. I tillegg er det en sosial møtearena. Det beste er at man får møte nye spennende folk, fra ulike linjer og campuser.

– Hvorfor skal folk ta verv?

Det er viktig å gjøre noe annet enn å bare studere, hvis ikke er det lett å grave seg ned i bøkene.

– Hvor på den politiske skalaen er du?

– Jeg har vært med i Unge Høyre.

– Beste minne fra Samfundet?

– Da vi hadde onsdagsdebatt i Klubben, og det ble så fullt at vi møtte strømme sendingen fra møtet til Biblioteket, også ble det fullt i Biblioteket også.

– Er det noen spesielle temaer som bør debatteres på Samfundet?

– Filosofisk møte om fri vilje. Norge sett utenfra med internasjonale studenter. Festmøte om UKA. Festmøte om Rosenborg som fyller 100 år.

– Hva er din drømmetemafest?

– Yndlingsserien min er Gossip Girl, så jeg må si «saint and sinners»-festen fra Gossip girl.

Kjersti Berge Mesna

Huskoordinator, 24 (og et halvt) år fra Oslo.

Medievitenskap.

Tidligere verv: Bartender i Bodegaen i UKA-13, bartender i KSG, og arrangementsjef i ISFiT -17.

– Hva gjør en huskoordinator?

Foto: Jonas Borgersen Kjersti Berge Mesna

– Jeg er ansvarlig for koordineringen av romreservasjoner på Huset, i tillegg til drift og praktisk gjennomføring av styrets arrangementer.

– Hvorfor bør man ta verv i Samfundet?

– I linjeforeninger og lignende er det litt begrenset hvem man møter, men på Samfundet har man en arena for alle studenter i hele Trondheim. I tillegg er frivillig erfaring kjempeviktig for studentopplevelsen.

– Hvor på den politiske skalaen er du?

Jeg brenner for enkeltsaker, og identifiserer meg ikke med noe spesielt parti.

– Beste minne fra Samfundet?

– Det må være da jeg var ny på Samfundet på 17. mai-festmøte. Alle hadde på bunad og var så sykt glade.

– Hvorfor søkte du denne stillingen?

– I utgangspunktet skulle jeg være ferdig med studiene nå til sommeren, men så bestemte jeg meg for å bli litt lengre. Da passet det perfekt å søke styret.

– Drømmesamfundsmøte, hvem ville du hatt der?

– Samfundsmøte om Samfundet. Her kunne vi diskutert fun-facts om de forskjellige lokalene, hva som skjedde da tyskerne tok over, og lignende. Jeg ville vekket Edgar B. Schieldrop, som var Samfundets første leder, tilbake til livet og invitert han. Gabriel Qvigstad måtte også ha vært med fordi han kan så mye rart.

Arne Sund

Økonomiansvarlig, 22 år fra Hønefoss.

Datateknologi.

Tidligere verv: ITK fra høsten 2013, IT-gjengen UKA-13, gjengsjef ITK, IT-sjef UKA-15, Akademisk radioklubb fra høsten 15 og økonomiansvarlig i UKErevyen-17.

Foto: Jonas Borgersen Arne Sund

– Jeg passer på at styret ikke bruker mer penger enn de har fått utdelt fra Finansstyret. Vi skal bruke pengene vi har på en mest mulig hensiktsmessig måte som kan gagne medlemsmassen.

– Hvorfor søkte du denne stillingen?

– Jeg kjente Tale fra før og har stor respekt for henne. Jeg ville sitte i hennes styre, så jeg søkte først og fremst styret som helhet, men penger er gøy da.

– Hvorfor er Samfundet viktig?

– Jeg syns det er viktig fordi det gjør Trondheim til en unik studieby. Uten Samfundet ville nok skillet mellom Gløshaugen og Dragvoll vært mye større. Mange av mine beste venner er fra Dragvoll, og jeg hadde nok ikke møtt dem hvis det ikke hadde vært for Samfundet.

– Beste minne fra Samfundet?

– Da UKA -13 åpnet og UKE-navnet ble sluppet. De avdekket lysreklamen på framsiden av huset, og det var så utrolig mange studenter som var sinnsykt gira på det man hadde skapt der og da. Folk sto jo og ropte over et skilt som sto og blinket litt. Det var første gangen jeg virkelig følte på studentenergien.

– Drømmesamfundsmøte, hvem ville du hatt der?

– Mennesker på flere planeter med Elon Musk.

Agnes Dalgard

PR- og presseansvarlig, 23 år fra Oslo.

Arkitektur.

Tidligere verv: Kulturutvalget (KU) som PR-ansvarlig.

– Hva gjør en PR- og presseansvarlig?

Foto: Jonas Borgersen Agnes Dalgard

– PR- og presseansvarlig tar hånd om og promoterer forskjellige arrangement. Jeg er også pressekontakt sammen med lederen når noen vil kontakte Samfundet og høre våre ytringer.

– Hvorfor skal folk ta verv?

Alle burde jo ikke ta verv, men det viktig at du ikke bare henger med de som studerer det samme som deg. Jeg syns i alle fall det har vært dødsfett å oppdage «arrangørverdenen», og å være med å drive en så svær business uten forkunnskaper.

– Hvorfor er Samfundet viktig?

– For studentene er jo Trondheim-sjelen på Samfundet. Det er hva som gjør det spesielt å studere akkurat her.

– Hvor på den politiske skalaen er du?

– Definitivt på venstresiden, siden det er sånn jeg er oppdratt, og de fleste vennene mine er også det. Samtidig vil jeg lære mer om politikk, og det er noe av grunnen til at jeg søkte styret.

– Beste minne fra Samfundet?

– Rocky Horror Picture Show i år, hvor jeg danset på scenen. Det var helt fantastisk. Jeg bare følte meg så sinnsykt deilig og koste meg skikkelig. Man blir helt i transe (pun not intended).

– Drømmekonsert på samfundet?

Nick Drake.

Mathieu Lund

Interarrangementansvarlig, 21 år fra Oslo.

Industriell økonomi og teknologiledelse.

Tidligere verv: Videogjengis i Markedsføringsgjengen fra høsten 2014. Redaktør i MG vår 2015.

Foto: Jonas Borgersen Mathieu Lund

Jeg har ansvar for interne arrangementer for Samfundets medlemmer, og også for by-dagene i Trondheim sentrum. Jeg er også ansvarlig for 17. Mai arrangementet.

– Hvorfor søkte du denne stillingen?

Man får være med å bygge noe fra bunnen av. Har også jobbet med Tale før, og vet at vi samarbeider bra.

– Hvorfor er Samfundet viktig?

– Det er få andre steder hvor man kan ta en øl, gå på en bra konsert, og utfordre sitt politiske syn på samme sted. Samfundet er et sted hvor du kan gjøre nesten hva du vil.

– Hvorfor skal folk ta verv?

– Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg hadde aldri drevet med film, men fikk mulighet til å prøve dette gjennom Samfundet. Nå har jeg blant annet laget filmer for Trondheim Calling. Man får mulighet til å prøve noe nytt som ikke er relatert til studiene.

– Hvor på den politiske skalaen er du?

– Jeg føler ikke tilhørighet til noe spesielt parti. Jeg tror jeg vil lære mye om politikk ved å ha dette vervet.

– Beste minne fra Samfundet?

– Da jeg ble virkelig glad i Samfundet var jeg på konsert i Klubben med et dansk elektronikaband under UKA-13. Det var ingen dytting, og alle var der kun for musikken.

– Hva er din drømmetemafest?

– Silent disco. Alle har på hodetelefoner og det er finnes forskjellige musikkanaler. Altså er det helt stille i lokalet, mens alle danser med ulik musikk på hodetelefonene.

Det nye styret blir presentert for Storsalen lørdag 1. April på Samfundsmøte.