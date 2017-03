Kreativ eksplosjon og musikalsk overskudd fra helvete

Doffs Poi – Dictionary Songs

Endelig kom den, Doffs Poi sin debutplate - Dictionary Songs. Dette etter deres forrige utgivelse Anyhow fra 2012. Siden 2009 har Doffs Poi vært et band for konsertscenen, med merkbart høyt energinivå og et musikalsk overskudd man skal lete lenge etter.

Dictionary Songs har et sammensmeltet lydbilde som kler ekstrovert overdramatisering. Når man hører Doffs Poi, blir galskap og musikalsk overskudd sammenfattende stikkord. Etter deres forrige singel har bandet skapt et mer komplekst og eget sound. Det er ikke så hardt som det forrige, men mer bærende for en helhetlig skive. For sant skal sies, dette er masende musikk, og den kreative eksplosjonen denne plata reflekterer et friskt pust fra helvete for norsk musikkindustri. Det er umulig å ikke like.

Platas første singel «Bang Bang Bang» er også starten på skiva. Eksplosivt fengende vers og galskapsdrivende, riffbasert synth som fort bærer oss inn i et univers av dataspill-aktige lyder. Man setter allikevel pris på den melismatiske pop-bridgen. Formen på musikken er lett å henge med på. Det som gjør dette så ufattelig kult er den slåssende vokalen og de brytende musikalske elementene.

Den andre singelen «Fuck You» baserer seg også på trioens synkoper og taktartskifter. Låter jeg også bemerker meg er «Too Late», «Hockey», «Zambi Weh» og «Up Up Up». Sistnevnte er platas gladlåt, her eksisterer feelgood til tusen, noe som på merkelig vis også kler bandet. Den kreative fasen er ikke like stillestående – man får aldri samme partiet i lange strekk med Doffs Poi – det er en kreativ eksplosjon hvor nye ideer stadig finner sin rett.

Det mest iørefallende ved dette bandet, er besetningen. Som trio låter alle låtene friskt, som ved å fjerne elementer så oppstår ofte massiv kreativitet uten at det blir for mye. Dette er musikere i toppskiktet fra band som Yodok (III), Team Hegdal, Motorpsycho, The MaXx, Friends and Neighbors for å nevne noen. Samtidig som man vet dette, klarer man å fjerne seg fra «flinkis»-estetikken og høre platen som et selvstendig og verdifullt uttrykk – briljansen skaper uttrykkets helhet. Doffs Poi bør absolutt være det neste bandet du går på konsert med.