Den årlige økonomduellen

Over 300 studenter fra BI og Handelshøyskolen (HHiT) samles for en rekke rivaliserende kamper når Årsoppgjøret går av stabelen.

BIS Idrett og Handelshøyskolen Sportsklubb står bak det store oppgjøret som samler Trondheims framtidige økonomer, markedskonsulenter og eiendomsmeglere. Trondheim Spektrum er fullt av studenter som gjør seg klare til kamp, og spenningen er til å ta og føle på. Her er det klart at ingen ønsker å tape, og begge skolene tar konkurransen på alvor.

Tidligere år har studentene konkurrert i grenene grenene futsal, håndball, innebandy og volleyball. I år har også kanonball blitt lagt til i programmet.

Tradisjonen tro

De siste årene har Handelshøyskolen fått med seg vandrepokalen, men det er ingen selvfølge denne gangen. Gjennom dagen er det jevne kamper med et engasjert publikum på sidelinja.

Foto: Sandra Holst Volleyball var en av flere grener HHiT og BI konkurrerte i.

Arrangør Anna Gjerdingen Jensen fra Handelshøyskolen forteller at arrangementet har til hensikt å samle økonomistudentene i Trondheim til rivaliserende kamper i de forskjellige grenene. Sammen med Silje Marie Munkeby fra BI og et styre på omtrent ti personer har hun jobbet lenge med å organisere denne dagen.

– Det har vært spesielt hektisk de siste ukene, men jeg har hatt et bra team, forteller hun.

Det har vært et godt oppmøte under årets oppgjør, med mange konsentrerte spillere og ivrige tilskuere som sirkulerte rundt i hallene.

– Vi har vunnet de siste årene, og jeg forventer at vi vinner i år igjen, sier Jensen.

Selv om konkurransen blir tatt på alvor, sitter smilene løst hos de oppmøtte. Det er ingen tvil om at idrettsgleden er til stede blant BI- og HHiT-studentene.

Ubestridte seierherrer

Foto: Johan Kristiansen Mathias Sæten og Fireballs gikk av med seieren i kanonball.

Etter at vinnerne er talt opp, er det Handelshøyskolen som ender opp med flest seiere og får beholde den prestisjetunge vandrepokalen. BI må dermed vente ett år til for å bryte rekka. Før den tid kommer vil sure miner legges til side, og begge skoler samles til storslått fest.

– Dette var deilig. Nå blir det god stemning i kveld, da skal det feires, sier en fornøyd Mathias Sæten fra HHiT.

Han og laget Fireballs vant oppgjørets kanonballfinale. Dette var hans første gang på arrangementet, og det ble mildt sagt en suksess. Sæten og laget møtte et annet lag fra HHiT i finalen, og så derfor ikke så mye til BI under turneringen.

Har du tenkt mye på rivaliseringen mellom BI og HHiT?

– Nei, i alle fall ikke før i dag, sier Sæten.