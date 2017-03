– Stem, for Guds skyld!

Torsdag 30. mars ble urnene for valg av studentrepresentant til NTNU-styret åpnet. Onsdag ble det avholdt debatt – dette er det som skjedde.

SLIK STEMMER DU Valgurnene åpnet torsdag 30. mars kl. 08.00 og holder åpent til og med 6. april kl. 17.00.

Du kan avlegge din stemme på www.styrevalg.no.

Nederst i saken kan du lese om alle kandidatene.

Debatten, avholdt mellom åtte av de ti studentrepresentantene som stiller til valg, foregikk i Strossa på Studentersamfundet og varte i om lag tre timer. Kvelden var oppdelt i tre perioder med pauser og pizza mellom slagene.

I første runde holdt alle kandidatene en åpningsappell i tillegg til at de fikk opplest noen påstander de måtte ta stilling til i form av grønne og røde for/mot-lapper. Til tross for forsøk på kontroversielle temaer, som blant annet akademisk boikott av Israel, eller forskning på fossile energikilder, var og forble debatten rolig. Muligens fordi kandidatene kun fikk lov til å kommentere sitt eget synspunkt, muligens fordi de er ganske enige i mange saker. For eksempel var samtlige enige i at det framtidige campus i Trondheim skal være i nærheten av dagens Gløshaugen, nesten alle var enige i at fusjonsprosessen kunne gått bedre og at NTNU bør velge rektor demokratisk, og ikke ansette, slik ordningen er i dag.

Tradisjonell debatt

I andre runde ble det holdt en tradisjonell debatt, hvor fire og fire av kandidatene møttes for å diskutere temaer allerede planlagt. Her kunne man gi replikk og tilsvar til temaene, noe som skilte seg fra første runde, da det kun var lov å kommentere sitt eget synspunkt.

De fire første som møttes her var Vikebø Nesse, Føleide, Kjelsaas og Helgesen. Her ble blant annet positiv diskriminering og utveksling debattert, men mest uenige var kandidatene rundt temaet om framtidens campus og hvordan den skal bli seende ut. De fleste mener at campus skal bli et sted hvor butikker og kafeer også hører hjemme, bortsett fra Vibekø Nesse, som argumenterte for at det ikke trengs slike aktører i og med at campus er og blir et sted for læring.

De siste fire i debatten var Andersen, Deraas, Lindheim og Hesselberg. De debatterte rundt, og var stort sett enige i, tema som framtidens campus, arbeids- og undervisningsspråk ved NTNU og hvorvidt styremøter for NTNU-styret skal streames. En kort, men opphetet debatt var rundt spørsmålet om kjønnskvotering. Debatten utviklet seg som følge av et spørsmål rundt den lave andelen kvinner blant professorer. Deraas uttrykte en misnøye med kvoteringsystemet og stilte seg tvilende, fordi det ifølge ham fører til forskjellsbehandling og stigma. Thomas og Anja var for, og argumenterte med at det i lengden kan føre til endringer som er positive for samfunnet, som for eksempel at flere kvinner blir professorer.

Viktig å stemme

I tredje og siste runde ble det debattert rundt spørsmål fra salen, noe som ble holdt kort og konsist. Kandidatene fikk muligheten til å holde en avslutningsappell, og i tillegg til å gjenta den kampsaken de står mest for, argumentere for at de var den best egnede kandidaten og takke for debatten, var det ett poeng som ble nevnt flest ganger – viktigheten av å stemme. Det ble nærmest en unison oppfordring fra kandidatene til å stemme, uansett hvem man skulle foretrekke.

De var opprinnelig tolv kandidater, men to stykker har trukket seg. Elise Midtbø og Erik Anders Sæter var ikke til stede på debatten, men har fått muligheten til å svare for seg i ettertid.

Dette er kandidatene:

Anja Beate Andersen, 23 år

Studie: Energi og miljø, 5. året (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk).

Kampsak: Forenklet utvekslingsprosess.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Dessverre har få hørt om valget, og kanskje er det på grunn av mangel på informasjon. Det gjør det desto viktigere for de som får det med seg å stemme – den kan være med å forme NTNU.

Bendik Deraas, 23 år

Studie: Informatikk, 3. året (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk).

Kampsak: Brenner spesielt for linjespesifikke areal på campus.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Dersom de bryr seg om hvem som representerer de, bør de stemme.

Christoffer Vikebø Nesse, 25 år

Studie: Produktutvikling og produksjon, 4. året (Fakultet for ingeniørvitenskap).

Kampsak: Ikke én kampsak, klar for å ta alle kampsaker.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Selv om dessverre nesten ingen bryr seg, er det et viktig valg. Bruk 15 minutter på å lese om kandidatene, og sekunder på å stemme.

Elise Midtbø, 23 år

Studie: Økonomi og administrasjon ved NTNU Ålesund, 3. året (Fakultet for økonomi)

Kampsak: Alle studenter og alle campus skal behandles likt med like muligheter.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Fordi det er deres hverdag det er snakk om. Stem på den kandidaten du har tro på at vil gjøre sitt beste!

Erik Anders Sæter, 20 år

Studie: Statsvitenskap, 2. året (Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap)

Kampsak: Å få satt i gang den faktisk prosessen ved flytting av campus.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? I og med at det ikke er store forskjeller mellom kandidatene, er det viktig å stemme på den som representerer dine kampsaker best. Da vil du bli godt representert.

Lars Furu Kjelsaas, 24 år

Studie: Ingeniørvitenskap og IKT, 3. året (Fakultet for ingeniørvitenskap).

Kampsak: Bedre samarbeid mellom studentfrivilligheten og NTNU, slik at alle tjener på det.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Fordi studentrepresentantene i NTNU-styret skal stemme på din sak i året som kommer.

Lars Føleide, 37 år

Studie: Informatikk, 4. året (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk).

Kampsak: At psykososiale læringsmiljø blir utformet på en pedagogisk god måte.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Fordi det er en studentplikt, på samme måte som det er en borgerplikt å stemme ved Stortingsvalg.

Mikkel Lindheim, 24 år

Studie: Industriell økonomi og teknologiledelse, 5. året (Fakultet for økonomi).

Kampsak: Bedre samarbeid på tvers av campus, slik at NTNU kan oppnå sin visjon om “kunnskap for en bedre verden”.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Fordi dette styrevervet er den beste muligheten for å påvirke. Det tar to minutter.

Thomas Hesselberg, 22 år

Studie: Webutvikling ved NTNU Gjøvik, siste året (Fakultet for arkitektur og design).

Kampsak: Bedre tilrettelagt studieutveksling.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Det er et viktig valg fordi det handler om kursen NTNU skal ta videre. Oppslutning ved disse valgene er normalt sett totalt krise.

Trine-Lise Helgesen, 21 år

Studie: Informatikk, 3. året (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk).

Kampsak: Modernisering av hele campus.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer? Fordi studenter må velge å ta del i det som angår dem, og da må de velge å opplyse seg selv, blant annet gjennom dette valget.