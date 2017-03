Uslåelige Kvelertak frelser en ny generasjon

Kvelertaks konsert på Byscenen beviste at Rock ‘n Roll har ingen aldersgrense.

En halvtime etter at finnmarksbandet Ondt Blod har gitt oss en svært god oppvarming, gjør vokalist Erlend Hjelvik sin vanlige entre iført uglemaske mens «Dendrofil For Yggdrasil» dundrer utover Byscenen. Veggen av lyd som kommer fra scenen er uslåelig, og bandets tre gitarister skal ha mye av æren for det. Etter den black metal-inspirerte åpningen sitter den mer rocke-aktige «1985» som et skudd. Stemningen i publikum er svært god, men på grunn av det litt uvanlige klientellet uteblir den tradisjonelle mosh-piten. Dette gjør egentlig ingenting, en heftig mosh-pit hadde vært litt for voldsomt med så mange barnefamilier til stede. I publikum kan jeg se barn helt ned i 4-årsalderen sitte på skuldrene til sine foreldre og se sin første rockekonsert. Det er ikke noe man ser hver dag.

Kvelden fortsetter med «Bronsegud – SSQ» og slageren «Mjød». Sistnevnte er en låt alle som hører på Kvelertak kjenner godt til, og unektelig blir stemningen mye bedre. Et foreløpig høydepunkt er likevel «Blodtørst» hvor gitarist Maciek Ofstad kaster gitaren sin to meter opp i luften og klarer å fange den igjen før den treffer scenegulvet. Imponerende gjort, og energien som kommer fra scenen er nå til å ta og føle på. Om det er noe å trekke ned på, er det at lyden kunne vært bedre denne kvelden. Kvelertak er kjent for å briljere med trestemte melodier fra tre gitarer i låtene sine, dessverre drukner instrumentene i hverandre til tider. Dette er en liten detalj egentlig, for i det store og hele låter bandet massivt.

Avslutningen på konserten får vi med selve låta «Kvelertak», og her er vokalist Hjelvik framme med et stort Kvelertak-flagg på scenen. Ikke noe ekstranummer denne gangen, og fri alder betyr også at konserten er ferdig klokka 9 på kvelden. Dette er helt passe for alle familiene i publikum, og for oss som fortsatt har mye igjen av en travel uke.

Kvelertak kom til Trondheim denne kvelden for å frelse en ny generasjon med rock ‘n roll, og det må de unektelig ha klart. Folk ser ut til å være ganske fornøyde når de trekker ut fra Byscenen.