To nye studier til Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania i Trondheim supplerer studietilbudet sitt med to nye bachelorutdanninger som har oppstart høsten 2017.

Fra neste høst vil det være mulig for studenter i Trondheim å ta en bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling eller HR og personalledelse. Opprettelsen av Høyskolens nye bachelorlinjer er et resultat av et ønske om et framtidsrettet studietilbud i Trondheim, i tillegg til at Høyskolen Kristiania planlegger å utvide.

– Vi ønsker å utvide studieporteføljen som allerede finnes i Oslo til Trondheim og Bergen, ser fortløpende på eksisterende studietilbud, og tar vurderinger ut fra det, forteller studiedirektør Aleksander Nikolic ved Høyskolen Kristiania.

Per i dag har kan ikke Trondheimsregionen tilby en tilsvarende linje for HR og personalledelse.

LES OGSÅ: Nye studietilbud: Krysser fingrene for juss til Trondheim

Økonomi, personalarbeid og forretningsdrift

Bachelor innen kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling er rettet mot dem som er interessert i entreprenørskap og forretningsutvikling. Studiet, med basis i fag som økonomi, administrasjon og markedsføring, tar sikte på å løse problemer innen forretning og entreprenørskap med en forståelse for forbrukere og marked.

Det andre nyoppstartede studietilbudet skal gi kompetanse innen HR, personalarbeid og forretningsdrift. Studiet består av fag innen markedsføring, økonomi og forbrukeratferd, og skal gi en forståelse for ansattes behov og for virksomheters suksessskapning. For de som er interessert i å vite mer, står utfyllende informasjon på nettsidene til Høyskolen Kristiania.

Alle (med generell studiekompetanse) skal med

Ingen av bachelorlinjene har noen fastsatte karakterkrav, og tar i utgangspunktet inn alle søkere med generell studiekompetanse.

– Vi har ikke et maks antall studieplasser, størrelsen på klassen vil tilpasses antall søkere, informerer Nikolic.

Søknadsfristen er 15. april, i likhet med andre studier gjennom Samordna opptak. Begge bachelorene koster 32 400 kroner per semester, og støtte fra Lånekassen er tilgjengelig. I tillegg til å kvalifisere til videre masterstudier, så åpner linjene for utvekslingsmuligheter i USA, Australia, England, Tyskland og Vietnam, ifølge skolens nettside.