– Kvalifikasjoner, ikke lommebok

På Norsk Studentorganisasjons (NSO) landsmøte ble det klart at organisasjonen tar avstand fra alle forslag om studiepenger, uavhengig av om det er internasjonale eller norske studenter.

Studenttillitsvalgte fra hele landet samlet seg på NSOs landsmøte 24. til 25. mars for å diskutere og stemme over hva organisasjonen skal jobbe med det neste året. I tillegg ble organisasjonens nye ledelse valgt, og ny leder for NSO ble Mats Johansen Beldo fra Universitet i Tromsø.

– Jeg gleder meg og jeg tror det blir et spennende år. Jeg har jobbet for dette i en tre måneder lang valgkamp. Nå vil vi i arbeidsutvalget fokusere på at det er stortingsvalg, og på å bygge organisasjonen videre, sier Beldo.

NSO på stø kurs

Det er flere saker NSO skal engasjere seg i, men to hjertesaker skal prioriteres høyt:

– Studentboliger og studiefinansiering. Det vil være hjertesakene. Det er der de store kostnadene i et statsbudsjett også kommer, sier Beldo.

Avtroppende leder, Marianne K. Andenæs, er klar på at det ikke ble noen kursendring for NSO. Den politikken som er bestemt er en fortsettelse av hva NSO har jobbet for i lang tid, men det er ekstra viktig nå som det er valgår, forteller hun.

– I handlingsplanen har man satt en veldig klar prioritering på at man skal få studentenes politikk inn i regjeringserklæringen. Ikke minst at høyere utdanningspolitikk skal stå på dagsordenen i stortingsvalget, sier Andenæs.

Kvalifikasjoner, ikke penger

Gratis utdanning for alle er en sak som står NSO nært, og det er noe de alltid har kjempet for. Dette var også tydelig under helgens landsmøte

– Landsmøtet har vært veldig klart på at det ikke ønskes skolepenger for studenter, uavhengig av om de er norske eller internasjonale. Det er det ingen tvil om. Det er nei til skolepenger uansett, sier Beldo.

Ifølge Andenæs ønsker NSO at det er kvalifikasjoner som skal avgjøre om personer får utdanning, ikke lommeboken.

– Vi ønsker derfor ikke at døren for skolepenger skal bli åpnet i det hele tatt. For så fort den er litt åpen, er det lett at den åpnes helt og det blir skolepenger på alle, sier Andenæs.

Senterpartiet snur

Både Høyre og Senterpartiet har tidligere argumentert for at internasjonale studenter skal betale skolepenger. Høyre vedtok under sitt landsmøte tidligere i år at de skal gå inn for skolepenger for internasjonale studenter.

Under Senterpartiets landsmøte, som fant sted samme helg som NSOs landsmøte, vedtok SP imidlertid å gå vekk fra kravet om skolepenger. Andenæs omtaler vedtaket som en seier.

– Ønsket om like muligheter til utdanning har vært et utgangspunkt for studentbevegelsen så lenge den har eksistert, tror jeg. Å sikre gratis høyere utdanning er et ledd i arbeidet med det, sier Andenæs.