Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Du vil ikke tro hvor mye fet musikk som ble sluppet denne uka!

Magic Mirror - «Look into My Eyes»

Håkon Brunborg Kjenstad, kjent fra Panda Panda og Østfrost, slapp nylig musikk under aliaset Magic Mirror. «Look into My Eyes» er det første vi hører fra det nye prosjektet. Digger du lo-fi indiepop med døsige, suggerende rytmer, er det bare å klikke på play-knappen med en gang. Det lyder utrolig fett, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

– Katrine Andresen

Local Natives - «I Saw You Close Your Eyes»

Local Natives slapp tredjeskiva Sunlit Youth for kun seks måneder siden, men jaggu meg overrasker de oss nå med en flunkende ny låt. «I Saw You Close Your Eyes» fenger meg umiddelbart. Kubjellene, strykerne og ikke minst det småaggressive riffet gjør at dette fester seg i mye større grad enn noen av låtene fra forrige skive. Dette kan jeg godt være med på, gutta.

– Katrine Andresen

Lars Vaular feat. Unge Ferrari - «Panorama»

Et samarbeid norsk hiphop har ventet på er endelig et faktum. To av landets heteste, Vaular og han der unge ferrarien, slår seg sammen på denne bars-fylte låta. Ferrari er som han alltid er: tilbakelent og rolig i bakgrunnen. Vaular spytter flammer: «La meg introdusere en realitetssjekk, tror du du imponerer meg med din trap-rap?» Det skulle bare mangle at det blir fett når disse to finner harmonien.

– Trym Kjøs

Kendrick Lamar - «HUMBLE.»

Kendrick, nå må du nesten gi deg. To singler på de siste to fredagene viser en produktiv Compton-rapper. Jeg finner snart ikke superlativer for å beskrive Lamar lenger. Det er skamgode utgivelser gang på gang. Slår amerikaneren et slag for å roe kroppspresset? «I'm so fuckin' sick and tired of the Photoshop, Show me somethin' natural like ass with some stretchmarks.» Mike Will Made It produserer denne kraftsalven av en hiphop-låt. Musikkvideoen er også sinnsykt fet og kombinerer religiøse referanser og gatene på en fortreffelig måte. Jeg bøyer meg i støvet.

– Trym Kjøs

Alt-J - «In Cold Blood»

Det etterlengtede nye albumet Relaxer fra Alt-J er rett rundt hjørnet, og vi får nå en ny smakebit. «In Cold Blood» er andre singel fra albumet og gir oss et klarere bilde av hva albumet kommer til å bli. Låta er drevet av tunge up-beat trommeryttmer, blåsere og orgel. Alt-J fortsetter å bevege seg ut på litt ukjent farvann, med én fot fortsatt i An Awesome Wave.

–Trym Todalshaug

Kyrre Bjørkås - «Bullets»

Multikunstneren Kyrre Bjørkås har ligget og vaket i den norske musikkdammen i to tiår, og hele tiden fornyet seg og eksperimentert med uttrykk og sjanger. «Bullets» låter både velkjent og eksperimentell på samme tid, med én fot i den moderne synthdrevne popverden, og en i den mer eksperimentelle. Pussig og fengende pop!

–Even Steine

Mary J. Blige feat. Kanye West - «Love Yourself»

Nydelig og budskapstungt soul/RnB-slipp fra legendariske Mary J. Blige. New York-artisten melder at et nytt album kalt Strength of a Woman er like rundt hjørnet. Med seg på det tredje singelslippet har hun ingen ringere enn Kanye West. Dette er artistenes første samarbeid, og jammen låter det fint. Selv om Kanye kun har ett vers viser han seg fra sin beste side. Blige bruker både piano og trompet, noe som utfyller lydbildet på en fortreffelig måte. Kudos til den mektige introen. Låtas to første minutter før Kanye kommer inn er pur klasse. Og ikke misforstå, det blir minst like fett når West melder seg på.

– Trym Kjøs

Yoguttene - «Hasj og høykultur»

«Ja, ja, ja, hasj og høykultur.» Hvem hadde trodd at litteratur og musikk var så lett å forene? Og hvem hadde trodd at Yoguttene skulle stå i front? Låten «Hasj og høykultur», som angivelig er produsert som reklame for Tobias Nordbøs roman med samme navn, er tilbakelent og litt mindre flashy enn det vi vanligvis får fra guttene. Basmo Fam leverer som vanlig en basstung beat som er lett forenlig med de deilige vokalene. Alt jeg har å si er TU$ENTAK til Yoguttene, som fortsetter å utfordre hiphop-konvensjonene i Norge.

– Ida Gule Paulsen

Sjekk ut hele spillelista her: