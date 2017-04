Vår snobbete kulturredaksjon tar en titt på linjeforeningsavisene og gir sin dom over medielandskapet på campus.

Her kan du lese anmeldelsen av linjeforeningsavisene til Nabla, Spanskrøret, Janus, Erudio, og Emil.

Nabladet

Linjeforening: Nabla (FysMat)

Utgave: #2 2017

Foto: Nabladet

Vitnemålet

Linjeforening: Spanskrøret (Lektor realfag)

Foto: Vitnemålet

Utgave: #1 2017

Spanskrøret har vært i avisgamet hakket lenger enn småbrødrene Ugleposten, og står bak en hakket jevnere utgivelse. Til gjengjeld går det stort sett på sparebluss. Om noen skulle tro lektorstudenter ikke har selvironi, kan man lese en moderat morsom guide til bruk av Powerpoint. Og i motsetning til imbesilene i Smørekoppen, har de faktisk forstått hvordan man drifter en «Klara Klok»-spalte – her er problemet heller at man prøver å være både opplysende og morsom, uten å lykkes særlig med noen av delene. Anmeldelse av emner trekker opp, og er en god idé som er rimelig godt utført. Midsidepiken er dessverre nesten 100 prosent tildekt, og er attpåtil ikke pike, men mann.

Januscript

Linjeforening: Janus (Industriell økonomi)

Utgave: #3 2016/2017

Foto: Januscript

Ugleposten

Linjeforening: Erudio (Lektor Dragvoll)

Utgave: #1 - 1. Årgang - Desember 2016

Foto: Ugleposten

Det er en salig potpurri av artikler. Den esoteriske teksten «Religion for Oliver» omhandler den mystiske Oliver og hans utforskning av religionen. Er dette en kritikk av minoritetsreligioners behandling i det norske skolesystemet? En fagdidaktisk runkesession? For å gi litt faktisk konstruktiv kritikk ville jeg puttet bilde av kilden øverst i «Master»-saken, isteden for et bilde av forsida på en masteroppgave. Nå synes jeg også at et par skrivefeil og litt svak grammatikk kan unnskyldes hos den jevne Gløsing, men dette er jo fremtidens språklærere. Likevel har de oppnådd en usammenlignbar grad av tverrfaglighet ved å dekke Spanskrørets generalforsamling, noe rektor Gunnar Bovim nok er særdeles fornøyd med. Logoen er heller ikke så verst.

Vannmagasinet

Linjeforening: Emil (Energi og miljø)

Utgave: #1 - 2017

En utømmelig kilde av gode ordspill. For det første har man jo tittelen, men vi kan også sette pris på energinyhetene «Watts up», spaltene «Komposten» og «(H)elgelesning» (elgen er Emils maskot).

Vannbadet skyr også det tradisjonelle midtsidepike-bildet. Her finner vi en glisende mann sammen med en person utkledd som elg. Nei, dette er ikke en reportasje om furries på Gløshaugen, men del av et syv siders portrettintervju av Kristoffer Halseth, studieveileder for Emil. Dette er et grundig intervju hvor du kan lære både at Kristoffer er level 29 i Pokemon Go og liker Backstreet Boys. Det er bra greier. I tillegg kan avisa by på sexy bilder av mørkt øl, og informasjon om at styret i linjeforeninga tilbrakte 24 timer på Gløshaugen. Sistnevnte ga meg håp om et slags moderne Stanford prison experiment. Dessverre sov de stort sett bare.

Sladder og Snapchat skal selvsagt også med, det er jo på sin plass. Nok en gang bemerkes det at «Elgen observerer at…» er farlig nært en spalte som ligger oss alle nær og kjær.

Her kan du lese anmeldelser av linjeforeningsavisene til Timini, Smørekoppen, Høiskolens Chemikerforening, Delta, og Abakus, og Emil og Volvox og Alkymisten, Handelshøyskolen i Trondheim, Omega, og Broderskapet.