Andreas Lervik og Kate Lee kritiserer politikere som vrir på vitenskapelige fakta, og oppfordrer studenter til å engasjere seg i debatten.

Av og til skjer det noe som samler mennesker over hele verden til et felles formål. 22. april er en slik anledning. Da arrangeres «March for Science», hvor akademikere i hele verden går i tog for å forsvare fakta og gi en hyllest til vitenskapen. Marsjen setter fokus på den negative oppblomstringen av såkalte «fake news», samt tilbakeslaget for vitenskapelige sannheter og uavhengig forskning. Vi i Tekna Student stiller oss helhjertet bak marsjen, og oppfordrer alle teknologer og studenter til å bli med og gå sammen med oss her i Trondheim, lørdag 22. april fra klokka 17.

Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening setter forskning og fakta i høysetet. Vi har stor tro på Norge som kunnskapsnasjon, og arbeider med å fremme kompetanse for et bedre samfunn. Dessverre er vi vitne til situasjoner hvor politikere og styresmakter vrir og vender på fakta for å få det til å passe det budskapet de ønsker. Donald Trump og hans forsøk på å sensurere forskning innenfor klima er et godt eksempel på dette. Uttalelsene til Trump kan virke fjerne for oss her i Norge, men allikevel påvirker måten Trump styrer USA oss også. Det er derfor viktig at vi engasjerer oss.

Som studenter er vi kunnskapens framtid. Det er viktig at vi studenter er med på å sette fokus på at fagmiljøer skal være faktabasert. Trondheim kan ses på som Norges teknologihovedstad, med Norges største universitet og over 80 prosent av alle utmatrikulerte teknologer i Norge hvert år. Sammen med statusen som teknologihovedstad følger også et ansvar for å ha en tydelig stemme, og å sette vårt preg på debatten. Rektor Gunnar Bovim var ute i Adressa tidligere i år og oppfordret NTNU-folk til å ta en større del av samfunnsdebatten. Dette er en gylden anledning! Vi studenter har et ekstra ansvar for å skape det samfunnet vi ønsker å delta i.

Tekna er mer enn bare kaffe og kurs, og Tekna Student samarbeider med flere andre deler av Tekna for å støtte opp om «March for Science». I Trondheim er i tillegg til Tekna Student NTNU også Tekna Trondheim og Tekna Klima engasjert i å delta i marsjen. Tekna Klima er en nasjonal faggruppe, og arrangerer samlinger i flere byer for å engasjere så mange som mulig til å marsjere for sannhet og forskning. Trondheim er intet unntak.

Lørdag 22. april, fra kl 1530, sitter Tekna på Work-Work i Midtbyen, lager plakater sammen og går sammen til marsjen klokka 17. Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta, og alle er velkomne! Vi håper så mange som mulig finner tid til å vise engasjement for å vise verden at vi ønsker en fri og uavhengig forskning. Uten objektive fakta blir det fryktelig vanskelig å bidra til et bedre samfunn.

Mer informasjon om «March for Science» kan finnes på www.marchforsciencenorway.no.