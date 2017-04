Noen ganger lønner det seg å være storkjeftet

Ida Medina Jodanovic er klar på at det å melde seg som studentpolitisk ansvarlig høsten 2015 var en av hennes beste avgjørelser.

Hadde du spurt meg høsten 2015 om hva Velferdstinget var, hadde jeg sett rart på deg og tenkt at dette var en form for sleng for velferdsstaten Norge. Og jeg regner med at det er omtrent den samme reaksjonen flere av dere som leser dette leserinnlegget har: Hva er egentlig Velferdstinget?

Høsten 2015 tok jeg det jeg i dag anser som en av mitt livs beste avgjørelser. Jeg stilte som studentpolitisk ansvarlig i BI Studentersamfunn, hvor en del av ansvarsområdet mitt kom til å bli Velferdstinget.

Jeg forsto fort hvordan Velferdstinget fungerte, og hvor lett det var å påvirke studentenes hverdag til det bedre. Det startet i små trekk, med et ønske om å endre matsvinnet til Sit, til å gå til heftige diskusjoner med fylkesordføreren angående fjerning av nattakst.

Jeg bruker å sammenligne Velferdstinget med studentenes svar på Velferdsstaten. Velferdstinget forvalter semesteravgiften, og bestemmer fordelingen av denne, enten det er i form av psykologer, helsesøstre eller økonomisk bidrag til studentforeninger.

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er det øverste valgte tilitsorganet for studenter i de tre byene når det kommer til velferdspolitikk, og er blitt Norges tredje største studentorganisasjon!

Det er høy takhøyde for tematikk og diskusjon i Velferdstinget, og veldig stor mulighet for påvirkning: Man kan påvirke alt fra Sits brødleverandør, til arbeidet med å få kunnskapsdepartementet til å gjennomføre 11 måneders studiestøtte.

For meg er det vanvittig inspirerende å være leder for, og en del av, felleskapet som Velferdstinget er. Det er morsomt, lærerikt, utfordrende og utrolig sosialt. Det er høy takhøyde for uenigheter, med et mangfold av ulike meninger

På Studenttingsmøtet onsdag, 5. april (Øya helsehus klokken 17.00) er det valg til Velferdstinget. Hvis du synes dette virker interessant, oppfordrer jeg på det sterkeste å ta kontakt med meg, og/eller å møte opp på Studenttingsmøtet. Det krever ingen forkunnskaper, bare litt engasjement.

Sammen kan vi fjerne nattakst på kollektivtilbud, sørge for at eksamensperioden blir litt hyggeligere ved å arrangere hundekos og gi ut litt snop, gjøre Studentsamskipnadens tilbud enda bedre og sørge for at studentstemmen blir hørt både på kommune-, fylkes- og nasjonalnivå.

Jeg gleder meg til å møte akkurat deg!