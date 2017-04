Vår snobbete kulturredaksjon tar en titt på linjeforeningsavisene og gir sin dom over medielandskapet på campus.

Her kan du lese anmeldelsen av linjeforeningsavisene til Volvox og Alkymisten, Handelshøyskolen i Trondheim, Omega, og Broderskapet.

Nukleotidende

Linjeforening: Volvox og Alkymisten (biologi, kjemi og bioteknologi)

Utgave: #2 - 2017

Foto: Nukleotidende

I siste del av bladet har redaksjonen spalten «Nukleotidende tester», og i denne utgaven tester de tegneserielaging, med varierende resultat. Lite av det vekker lattermuskelen, men de skal ha for forsøket. Filmanmeldelsen av «The Double» skiller seg fra resten av bladet både i stil og i kvalitet. Om enn litt liten skriftstørrelse, så skal anmelderen ha for et billedlig språk og en meningsbærende anbefaling.

Rustblekka

Linjeforening: Handelshøyskolen i Trondheim

Foto: Rustblekka

Det ser iallfall bra ut, selv om designet kanskje er litt glatt – men nå er det jo økonomistudenter det er snakk om her. Ganske tydelig hvem du har å gjøre med når linjeforeningsleder går i svart dress på første side. Sleipt er det også å omtale sin egen revy i høyst rosende ordelag, men heldigvis for redaktøren har hun ingen plakat hun må være varsom overfor. Og det viser seg at selv blivende økonomer er en smule kultiverte, for her anbefales både teater og utstillinger. Selv Toilldag har en plass på kultursidene. De har dessuten fått tak i ingen ringere enn Ary til et intervju, men presterer å få svar ut av henne som høres ut som de er klippa ut fra nettsida til et middels godt konsulentbyrå. Alt i alt verdt papiret det er trykka på, som vi må anta er glatt og glansa.

Omega Bulletin

Linjeforening: Omega (El og Kyb)

Utgave: #1 - 2017

Foto: Omega Bulletin

OmegaBulletin har en stor variasjon av saker. Jeg er spesielt fan av redaktørens varme anbefaling av Chromecast, en dings som kom ut for ikke mindre enn fire år siden. Det er fint å se at El og Kyb er på selveste cutting edge av teknologien. Kan forøvrig også rapportere om at OmBul-redaksjonen har oppdaget Westworld.

Det er tydelig at avisa ikke følger Vær Varsom-plakaten for presseetikk. På side 22 finner man skamløs promotering av Flowmotion One, et produkt som kom ut på Kickstarter, startet av blant annet fire kybernetikk-studenter. Men man må gi skryt for den flotte spalten med drikkelek-tester, her er det gode tips, men mangelen på fotografi er et uutnyttet potensiale. Forøvrig minner vi om at Samfundet skrives med stor forbokstav.

A

Linjeforening: Broderskabet (Arkitektur)

Utgave: #1 - 2017

Foto: A

