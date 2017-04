Intriger med noko attåt

Riverdale er et spennende high school-drama hvor tenåringsliv og krim mikses sammen.

I Netflix’ nye serie Riverdale følger vi en gruppe tenåringer som går på high school i byen Riverdale. Dette høres ut som noe vi har hørt før, da det finnes nok av high school-dramaserier her i verden. Og vel, det er jo forsåvidt ikke veldig nyskapende. Helt ærlig. Likevel, her har vi drama, intriger, kjærlighet, hat, og det som gjør at serien har det lille ekstra: et mordmysterium.

En av de kule guttene på skolen har dødd, og den lille byen er opprørt over hendelsen. Flere sitter på informasjon de ikke deler, og noen bestemmer seg for å grave dypere og avdekke stadig mer om dødsfallet. Oppi alt dette er det stadig kjærlighet, rivalisering, og håpløse foreldre, for det er jo tross alt tenåringer vi har med å gjøre. Plottet fungerer særs bra, og du holdes interessert gjennom episodene.

I hovedsak følger vi Betty og hennes vennegjeng bestående av Veronica, Kris, Archie, og Jughead. Forholdene dem i mellom utvikles i løpet av serien, og man får de forventede intrigene som skjer i ungdomstiden, samtidig som de unngår en del av klisjeene. Karakterene er lette å like, selv om de muligens ikke er den typen man kjenner seg igjen i.

For de som husker tegneseriene Archie blir man raskt oppmerksom på at serien er basert på dem. Den er ment som en oppfølger til tegneseriene, og karakterene er de samme som der, om enn noe endret i personlighet. Kjennskap til tegneseriene er altså ikke nødvendig, men det kan være gøy å se hvordan disse kjente karakterene har utviklet seg.

Et lite minus er at etterhvert begynner du å merke at alle episodene er bygd opp ganske likt, med en dramatisk cliffhanger på slutten for å sørge for at du venter spent på neste. Og det gjør du jo, for i motsetning til de fleste serier du finner på Netflix kommer det bare én episode i uka av Riverdale. Du kan altså ikke se alt på en gang, og må pent vente som i gamle dager. Dette kan oppleves som litt frustrerende når man er vant til å få alt når man vil ha det, men det gjør at spenningen holdes ved like og at du genuint er gira på neste episode.

Alt i alt er det en serie man gleder seg til å se neste episode av, og den holder oppmerksomheten din gjennom hele episoden. Kanskje trengte vi ikke enda et tenåringsdrama, men dette er verdt tida di.