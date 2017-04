Snowboardparadiset

Når en gjeng unge snowboardere velger å bygge railpark midt i Bymarka, blir det god stemning, fine forhold og et fantastisk lavterskeltilbud.

Sola titter forsiktig fram gjennom de tunge skyene som svever over Bymarka. Det er lørdag, og bussen opp fjellet er full av skiglade mennesker med sekk på ryggen, brillene på snei og et stort smil om munnen. Bare én av dem har med brett i stedet for ski. I motsetning til alle andre er han på vei til Gråkallparken.

Ved busstoppet står Stian Karlsen, nylig mottaker av prisen Årets ildsjel på Snowboard-awards 2016. Han står ved en snøscooter og smiler til alle som passerer, til og med de som ikke skal til Gråkallparken. Det var han og noen kompiser som bestemte seg for å ta initiativet til en railpark for snowboard- og slalåmkjørere midt i Bymarka.

Velkommen til paradis

Vi skal inn i skogen og lenger ned i fjellet. Han kjører raskt mellom store trær og tett skog, før vi ender opp i en åpen bakke med en slående utsikt. I bakken fyker mennesker forbi snøscooteren i stor fart, og en av dem hopper høyt på et av hoppene. Den store hettegenseren flagrer lett i vinden, og han klarer akkurat å lande på føttene.

– Dette er da Gråkallparken. Her er det bare å føle seg som hjemme, og si ifra hvis dere trenger noe.

Idet Karlsen hopper av snøscooteren kommer flere i fullt skiutstyr med briller, snowboard eller slalåmski bort til ham, og de begynner å snakke engasjert om bakken og brettene. Enkelte seiler lett forbi ham, gir en high-five og glir videre bort til skiheisen.

Han peker oppover bakken og forteller om de forskjellige hoppene de selv har laget. Hoppene består av mange forskjellige hjemmelagde jernstenger, også kalt rails. En av railentusiastene tester ut en rail Karlsen kaller A-frame, en pyramideformet jernstang.

Etter en kort og ivrig innføring i de ulike hoppene, går han til det lille skuret av ei skibod, henter en sliten snøskuffe og trasker fornøyd opp bakken.

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen

Lavterskeltilbud

Det er mange i bakken denne solfylte lørdagen. Både jenter og gutter, unge og gamle. En litt eldre mann med slalåmski stopper ved Karlsen og hjelper ham med å trampe ned snøen rundt hoppene.

En liten gutt på snowboard kommer i full fart mot en av snøkulene og hopper forsiktig over. I hånden holder han et Gopro-kamera, som han smiler og vinker til. Like etter kommer faren i samme fart og gutten jubler lett etter å ha overlevd et litt større hopp.

– Her er alle velkomne. Vi ser på parken som et lavterskeltilbud og håper flere får øynene opp for skibakken, sier Karlsen.

Helge Olav Aarstein kommer kjørende ned bakken og stopper like ved boden. Han skjenker seg en kopp kaffe fra den svarte kaffekjelen som varmer seg på en gammel kullgrill, og strekker hodet mot solen i noen sekunder. Han er sjef for bakken, og har hjulpet Karlsen en del.

– Pågangen i bakken har vært overraskende stor, men AtB er ikke interessert i å sette opp flere busser i ukedagene. Da blir det dessverre vanskelig for folk som tar buss å komme andre dager enn helgene.

Bakken er åpen hver dag, unntatt torsdager, og han opplyser om at den største pågangen definitivt har vært på fine helgedager.

– Vi er også veldig avhengig av været, da vi ikke har kunstsnøanlegg i bakken her, dessverre. Det kan fort skape problemer.

Matpause

Ned fra bakken kommer Karlsen tuslende. Nå er den ferdig preppet, og han er klar for å stå litt på snowboard selv. Først må det selvfølgelig fylles på med energi. Han tar fram matpakken og en Redbull. Flere velger å gjøre det samme, og plutselig står ni-ti stykker rundt den rustne gamle kullgrillen med en matbit, kaffe, Redbull eller øl.

Samtalen flyter godt, og det blir heftige diskusjoner om enkelte av hoppene. En av snowboardkjørerne forteller om hvor «sykt fet høggern» var, og refererer til en gjemt løype inne i skogen. Flere nikker og sier seg enige. Andre snakker om de fantastiske forholdene bakken hadde denne dagen. Samtidig hopper en annen på et av hoppene, og alle snur seg rundt for å se.

Dugnadsånd

– Det meste er gjort på dugnad, og vi har ikke lagt i noen midler selv, annet enn bensin og veldig mye tid. Vi hadde et fantastisk forhåndssalg som finansierte store deler av parken, legger Karlsen til.

Årets ildsjel på Snowboardawards 2016 ble belønningen for det harde arbeidet i året som gikk, i forbindelse med åpning av en annen skipark. De begrunnet prisen med at Karlsen gjennom ekstremt tungt arbeid hadde skapt glede for mange snowboardere, åpnet egne dører for kjente og fremmede, og oppnådd et uvanlig godt forhold til alle han har møtt.

Og hardt arbeid ble det i Gråkallparken også. Med utallige timer planlegging og bygging bak seg, sier guttene seg fornøyde med resultatet. De nikker fornøyde og smiler bredt mens de betrakter bakken.