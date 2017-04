NTNU må bekjempe ensomhet

Bendik Deraas mener NTNU må bruke mer ressurser på å bekjempe ensomhet blant studenter ved universitetet.

Ensomhet gjør vondt. De fleste har følt på dette flere ganger i løpet av livet, og vet hvordan det påvirker både motivasjon og produktivitet. De fleste studenter i Norge er i en psykisk sårbar situasjon når de begynner å studere, og den siste SHoT(2014) undersøkelsen viser at NTNU-studenter er de mest ensomme i landet.

For å løse dette problemet mener jeg NTNU må prioritere å legge godt til rette for at studentene føler seg som en del av det akademiske fellesskapet ved å tilby gode arbeidsplasser tett på fagmiljøet. Samtidig må universitetet støtte studentforeningene med mer arealer og mer midler til å drive en så inkluderende forening som mulig.

Jeg mener NTNU-styret bør gi Læringsmiljøutvalget et klart oppdrag i å utrede og disponere ressurser for å styrke trivselen på universitetet via studentforeninger og lavterskel møteplasser. NTNU må satse på samlende arealer i campusprosjektet, og ikke minst sikre en økning i egnede arealer for studentfrivilligheten.

Kristin Melum Eide i NTNU-styret ba i mars om å utlyse en idékonkurranse med premie på 50 000 kroner til dem som kunne komme med den beste løsningen på dette problemet . Det er svært gledelig at dette er en sak som har kommet på øverste nivå ved NTNU. Eide skal ha stor ros for å ta opp dette svært viktige temaet, men jeg mener hun ikke går langt nok.

Vi må innse at ensomhet ikke løses med én idé, men at det er et komplekst problem som ikke fikses over natten. Ensomhet er en svært vanskelig utfordring NTNU ikke klarer å løse alene. Vi må samarbeide tett med samskipnaden Sit, og ha en klar strategi og ansvarsfordeling på tvers av organisasjonene.

Eide har rett når hun sier: NTNU skal ikke være på toppen over studentensomhet i Norge.