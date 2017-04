Suksessfull generalprøve

Klovnesprinten 2017: Gløshaugens raskeste studenter og beste potetløpere er kåret.

Grå skyer, kald vårluft og lett regn preget årets klovnesprint, som ble arrangert langs stripa på Gløshaugen onsdag. Klovneløpet, som er arrangøren bak Klovnesprinten, ble stiftet i 2012 og er et veldedig arrangement hvor overskuddet går til sykehusklovnene ved St. Olavs hospital. Det virker som de fleste hadde det like gøy som om de var på sirkus da de sprang hundre meter med en potet i skjeen.

Foto: Linn Victoria Brekke

Dramatisk potetløp

Når jeg ankommer stripa kvart på to er de allerede godt i gang. Studentmedienes Radio Revolt er på plass som konferansierer, og skaper god stemning for publikum som står rundt å heier og smiler i det den ene etter den andre mister poteten.

Noe frustrasjon blir det når den som ligger i tet mister poteten like før målstreken, og passeres av ikke bare én, men kanskje to eller tre konkurrenter. «Jeg var jo helt først nesten hele veien, også mistet jeg den teite poteten», sier en av studentene som går forbi meg godmodig, og får til svar av en annen student: «også er du jo så dårlig taper også»

Gløshaugens raskeste

Ikke lenge etter, litt etter klokka to, er det klart for finale i kategorien «Gløshaugens raskeste kvinne». De tre finalistene var Ida Charlotte Berentsen, Marit Harneshaug og Ragnhild fra NTNUI Rugby. Det tar ikke lang tid fra start til slutt, og Ida Charlotte stakk til slutt av med tittelen. Under sin takketale måtte hun poengtere at hun aldri kunne kommet dit uten hjelp fra mor og far.

Under guttenes finaleløp et par minutter etterpå er det Lars Fossheim, Sander Holt Günter og Adrian Ghansa som skal i ilden. Det er et jevnt løp hele veien, alle tre henger godt med fra begynnelse til slutt, men det var Lars Fossheim som endte opp som seierherre i denne omgang. Han leverer en kort takketale og mottar premien med et smil.

Doblede inntekter

– Litt av poenget med Klovnesprinten er å bli bedre kjent med de andre frivillige, men samtidig er det også en liten generalprøve til selve Klovneløpet, sier frivillig Maren Feness i Klovneløpet.

Feness er en av dagens arrangører, og forklarer at de bruker Klovnesprinten til å teste rigging, tidtaking og lignende, slik at alt blir optimalt til Klovneløpet, som går av stabelen 7. september.

Alt i alt er Feness fornøyd med hvordan dagen utfoldet seg. Det var gjennomgående god stemning blant frivillige og deltagere, selv om været ikke var optimalt, i typisk Trondheimstil.

– Vi følte at det gikk veldig bra, vi må ta i betraktning at det er ekskursjonstid og snart påske så det er jo en del som har reist hjem. I år hadde vi også en styrestafett hvor linjeforeningene løp mot hverandre. Det trakk en del tilskuere, og skapte god stemning.

Innsamlingsmålet de hadde satt seg var å matche fjoråret, noe de fikk til med god margin. Feness kan fortelle at det ble donert dobbelt så mye som ved forrige Klovnesprint.

– Det er veldig motiverende for de frivillige, og det går til en god sak, avslutter hun.

Varierende oppmøte

Arrangementet har stått på siden klokka ti, og en av de frivillige jeg snakker med forteller at det har vært litt ujevnt oppmøte iløpet av dagen. Friminuttene med sol har tiltrukket seg flest deltagere. På slutten av arrangementet, etter finaleløpene og takketalene er avholdt har det samlet seg en blandet gjeng av tilskuere, deltagere og frivillige ved startstreken. Noen av de frivillige ringer rundt til deltagere fra tidligere på dagen og forteller dem at de har vunnet en uttrekkspremie, og sakte men sikkert dukker det opp flere.

I det folk sprer seg og setter kursen mot neste forelesning eller tar turen hjem, gjør de dette med et godt humør som ser ut til å gjennomsyre alle rundt meg. De frivillige tar et gruppebilde før oppryddingen kan begynne, også dette med et smittende godt humør. Været tatt i betraktning, virker det som Klovnesprinten 2017 har vært en suksess for alle involverte.