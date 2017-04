Tungvekter til Marinen og Pstereo

Röyksopp returnerer til Trondheim i august.

Sist gang Röyksopp spilte på Pstereo var i 2009. Det var første gang Pstereo opplevde en fullstendig utsolgt dag. Elektronikadouen, sammen med Anneli Drecker, bidro den gang sterkt til en av de beste konsertopplevelsene festivalen har bydd på. Nå er det altså klart for enda en opptreden fra de rutinerte og smått legendariske Tromsø-gutta.

En samlet positiv presse har skrytt Röyksopp opp i skyene i en årrekke. Det er kanskje ikke rart siden duoens musikalse kartotek innehar, ikke bare et spekter av sjangre, men og hits som «The Girl and the Robot», «Eple» og Robyn-samarbeidet «Do it again». Noe av det beste duoen har laget noensinne er likevel 2005s «What else is there?» med svenske Karin Dreijer Andersson på vokal. Vokalen framstår nesten skremmende i et elektrotrommefylt landskap. Röyksopp kan skilte med ikke mindre enn 17 Spelemannsnominasjoner, hvorav seks har resultert i priser. I tillegg har de blitt nominert til den gjeve BRITT-Awards to ganger.

Svein Berge og Torbjørn Brundtland, som er Röyksopp, feirer snart 20-årsjubileum og hva kan vel i den anledning være bedre enn å besøke Trondheim?

Det hersker liten tvil om at Röyksopp kommer til å skape liv og røre ved Nidelvas bredder i august. Konserten ser du fredag 18. august.