Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Musikkredaksjonen har brukt påsken på å lete fram de beste nye låtene fra inn- og utland, slik at du heller kan fokusere på skiturer, billig smågodt, og brettspill med familien.

Elida Høgalmen - «Winter Sun»

Bergen byr på mer enn bare rap, og nykommeren Elida Høgalmen hopper rett inn på lista over artister man bør holde et våkent øye med i 2017. «Winter Sun» låter mystisk, nesten engleaktig, mye takket være et skjørt og særegent vokalsound.

– Even Steine

Com Truise - «Memory»

Stjerneprodusenten fra Ghostly International er tilbake med en megadigg retrowave låt! Som alltid springer han rundt i et synth-tungt landskap, denne gangen mer funky, men like gjenkjennelig. Dette er electro-wave med den største finesse, selv om det kanskje høres slapt ut ved første lytt.

– Håvard Bjørkøy

Moonlight Matters - «Hallucinations (ft. Black Atlass)»

Den tidligere lettbeinte, dog dyktige, belgiske produsenten har gjort en svært likbar vending med sin nyeste singel «Hallucinations». Tidligere produksjoner er preget av mye energisk french house, men denne utgivelsen er heftig preget av RnB, med nikk mot Miguel og stjernebrødrene A. K. og Jai Paul. Kanskje fordi han ikke er på Kitsuné lengre?

– Håvard Bjørkøy

Sandra Kolstad ft. Miss Tati - «Mango Corner»

Det nærmer seg albumslipp for Kolstad, og med seg på denne smakebiten har hun tidligere urørtfinalist Miss Tati. Det funker som bare det - Miss Tatis vokal bringer assosiasjoner til en slags soul-indusert Bertine Zetlits, og kombinert med Kolstads sjelfulle produksjon låter det både hipt og eget. Synthene høres virkelig ut som de er skrudd med kjærlighet i denne perlen av en elektropoplåt.

– Even Steine

Nick Hakim - «Green Twins»

Brooklyn-mannen Nick Hakim slapp akkurat singel nummer to fra sitt kommende debutalbum, og etter alt å dømme blir dette en spennende og sjelfull debut. Med nikk til både Portishead og Marvin Gaye er - «Green Twins» en sløv og sexy mix - drømmende trip-hop møter sensuell soul.

– Even Steine

ASAP Ferg feat. Remy Ma - «East Coast»

«This the East Coast motherf*cka». Traplord går fullstendig østkyst og titulerer seg selv som «Mr. East Coast». Med seg på låta har han rapperen det kanskje har blåst mest rundt øra på i år, Remy Ma. Internett tok fyr da Ma og Nicki Minaj gikk i tottene på hverandre med disselåter i begge retninger i mars. Helt på grensen til pinlig spør du meg, men sånn er vel rapgamet. På denne låta serverer Ma oss et av versene, og det er fett. Big Pun-referansen fra «Twinz (Deep Cover 98)» lukter det svidd av. Dette er en hard og basstung østkystlåt som spiller ut de fleste hiphop-klisjeer. DJ Khalil (not to be confused with DJ Khaled) & Tariq Beats bak spakene leverer varene.

– Trym Kjøs

Snow Boyz feat. Linni - «Billig Jeans»

Østkyst fra Ferg og vestkyst fra Snow Boyz og Linni. Kvamkollektivet leverer enda en seig og finfin beat. Gjesteverset til Norges beste (?) rapper, Linni, er fett og velkjent tilbakelent. Gutta i Snow Boyz, Baby Marley og Sk!p, er som kjent sterkt inspirert av Atlanta-trapen. Det tyder også deres seneste låt på. Snow Boyz får til det kunststykke å lage Atlanta-trap på norsk som fungerer. Det er gøy og annerledes. Ordspillet på Michael Jacksons «Billie Jean» er kreativt. Gutta sier det selv: «Jeg sa jeg kommer med den banger». Det har de gjort.

– Trym Kjøs

Gorillaz feat. Mavis Staples & Pusha T - «Let Me Out»

Herregud. Håper det er flere som gleder seg til Gorillaz etterlengtede album Humanz. Det virker sinnsykt lovende etter seks singleslipp i år hvor fire allerede har fått sin egen remix. De mystiske veteranene i Gorillaz har ikke mistet koken. «Let Me Out» har dessuten med seg fantastiske Pusha T. I likhet med de andre låtene de har sluppet i 2017 er den kort. Men når det er 2 minutter og 56 sekunder med magi får det bare være. «You best be ready» er linja som avslutter låta. La det være klinkende klart: Vi er i aller høyeste grad klare.

– Trym Kjøs

Sjekk ut hele spillelista her: