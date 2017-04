Kendrick Lamar - DAMN.

Tilfredsstillende enkelt fra Kung Fu Kenny.

For min del er det umulig å lytte til et nytt album fra Kendrick Lamar uten å ha good kid, m.A.A.d city og To Pimp A Butterfly i baktankene. Med det som utgangspunkt var DAMN. en skuffelse ved første gjennomlytt, selv om det gjør vondt å si det. En skuffelse fordi det ikke levde opp til forventningene mine. Jeg tror at mange som er tilhengere av Kendrick vil føle det samme.

Dette albumet kommer til å høres rart ut for de fleste. Det er minimalistisk produsert i forhold til To Pimp A Butterfly. Den tydelige sammenhengen mellom tekstene man hadde i de tidligere albumene er kanskje ikke der, og er den der så er den mye mindre tydelig.

Etter å ha fordøyd det litt vokser likevel albumet på meg. At det ikke er hva man forventer gjør det ikke til et dårlig album. Det er tvert imot veldig bra. Med en helt unik produksjon på mange av låtene skiller det seg fra alt annet av dagens hiphop-utgivelser.

Mesteparten av albumet er sterkt. «LUST.» har en tung beat, og over den leverer Kendrick noen av albumets beste bars. På «XXX.» forventet jeg ikke alt for mye med U2 som feature, men låten ender opp med å bli et nydelig kaos av scratching, sirener og funk, komplimentert av Bonos vokal.

De eneste unntakene jeg merker meg er «GOD.» og «LOVE.». Kendricks synging og rapping på «GOD.» virker slapp, og teksten er heller ikke noe spesielt å skryte av. «LOVE.» høres ut som en dårlig Drake-låt, med en billig kopi av The Weeknd.

Dette albumet er Kendricks måte å bearbeide vanskelighetene suksessen og populariteten har brakt med seg. Tekstene er introspektive og ærlige. Kendrick beskrev oppveksten på good kid, m.A.A.d city, og samfunnet rundt seg på To Pimp A Butterfly. På DAMN. går Kendrick inn i seg selv. Minimalismen skaper en nakenhet som får tekstene til å grave seg dypere. Dette er et album som bare blir bedre og bedre for hver gang man hører på det.