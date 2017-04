Spill utviklet av NTNU-studenter kjøpt opp

Fantasy Paradise som er utviklet av fem masterstudenter ved NTNU har nå blitt kjøpt opp av mediekonsernet MTG.

I anledning den nye sesongen av Paradise Hotel Norge har nettspillet «Fantasy Paradise» blitt lansert, og er utviklet av fem masterstudenter ved NTNU hvor alle studerer kommunikasjonsteknologi på Gløshaugen. Spillet har fått mye oppmerksomhet og har nå blitt kjøpt opp av mediekonsernet MTG, som TV3 er en del av.

– Det er veldig kult at MTG har kjøpt opp spillet. Vi tok kontakt med dem først og spurte om vi kunne bruke bilder fra realityserien men vi fikk ikke svar med en gang, forklarer Frederik Nygaard som er en utviklerne bak det populære spillet.

Nygaard forteller at TV3 vanligvis legger ned sider som bruker merkevaren, men at selskapet likte konseptet svært godt og ønsket å samarbeide med studentene videre.

– Selv om MTG har kjøpt opp bruksretten til plattformen kommer vi til å samarbeide med dem når det gjelder videreutvikling av spillet og selve driften, poengterer Nygaard.

Basert på Fantasy fotball

Nygaard og resten av utviklerne kom på ideen mens de satt og snakket om spillkonseptet «Fantasy football», hvor folk kan sette opp egne fotballag og få poeng ut ifra hvor godt spillerne deres gjør det i det virkelige liv.

– Vi syntes å kombinere «Fantasy football» med Paradise Hotel var en kul idé. Hovedmålet med spillet har egentlig vært å lære oss nye webteknologier og det har vi absolutt gjort, sier Nygaard.

Spillet fungerer slik at man velger to gutter og to jenter som er deltakere inne på hotellet. Man får poeng basert på hva disse deltakerne faktisk gjør i tv-serien. Hittil er det registrert 14 600 brukere av spillet.