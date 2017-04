NTNU-student kan komme inn på Stortinget

Lørdag talte Kristian Torve yrkesfagas sak på Arbeiderpartiets landsmøte.

Kristian Torve (24) er Sør-Trøndelag Arbeiderpartis ungdomskandidat til Stortinget. På tross av at han er statsvitenskap-student på fjerde året, var det yrkesfagas sak han brukte taletida si på under partiets landsmøte i helga.

Bedre omdømme for yrkesfaga, flere lærlingplasser og mer praksis og kontakt med arbeidslivet under studietida er blant Torves kampsaker.

NTNUs forkurs til ingeniørutdanning der fagbrev kvalifiserer for opptak er en god vei fra yrkesfaglig bakgrunn og inn høyere utdanning, som burde være like naturlig som andre alternativ.

– Kanskje burde flere studier ha det, foreslår Torve.

Dessuten mener han at fagskolepoeng burde være sidestilt med studiepoeng.

– I dag er fagskolepoeng nesten som monopolpenger. Jeg vil påstå at en som har gått fagskole har en kompetanse og kunnskap som godt kan sammenliknes med studiepoeng. Vi trengere ikke bare flere mastere, vi trenger også flere mestere.

Yrkesfag ingen blindvei

– Statusen og omdømmet til yrkesfag i dag er såpass lav at jeg tror mange tiendeklassinger kvier seg for å begynne. Det er et stort problem når vi veit vi kommer til å mangle 30.000 fagarbeidere i 2030 bare innafor bygg og anleggsbransjen.

Han tror yrkesfagas dårlige omdømme har med at mange tror det er en blindvei, og mener deler av løsninga ligger i universitets- og høyskolesektoren.

– Vi må viske ut skillet. Det er ikke bare studieforberedende linje og idrettsfag som er den eneste veien inn på universitet og høyskole. Jeg tror også det vil styrke sektoren å ha folk med flere forskjellige bakgrunner der, sier Torve til Under Dusken.

Ikke minst mener han vi utdanner bedre ingeniører og arkitekter om de har holdt i en hammer og vært igjennom en yrkesfaglig læretid.

– På samme måte tror jeg sykepleiere med bakgrunn fra helsefag på videregående har bedre grunnlag for å yte god omsorg om man har flere timers praksis bak seg, for eksempel gjennom yrkesfag.

