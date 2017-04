Samfundsmøte: Hverken Dax18 eller Skavlan

Vi kan forbedre oss, men vi er, og skal være, en annerledes debattarena.

Vi stuer våre gjester inn i en trang sofa slik at de er nødt til å se hverandre som enkeltindivider, samme hvor uenige de ellers måtte være. Ordstyrerene på Samfundet vil ha vanskelig for å reprodusere debatter som det gjøres av Christian Borch eller i politisk kvarter, og det er heller ikke målet. Vi velger bevisst en annen tilnærming, og spiller på styrkene vi har som Studentersamfund.

Les kommentaren fra Under Duskens kulturredaktør som sier at gode tema på Samfundsmøter ikke er nok, og at man ikke må glemme å kritisere.

En vanlig problemstilling når vi forbereder spørsmålene er å balansere interessenivået til den alminnelige student mot kunnskapen til den over-gjennomsnittet-interesserte student. Sofaprat-diskusjonen skal ligge på et nivå der hvem som helst som har tatt turen til Storsalen, også for første gang, skal greie å følge med på det som blir sagt uten forhåndskunnskaper. Som regel ender vi opp et sted i midten, ofte til de overivrige temaansvarliges frustrasjon. Trøsten ligger i muligheten til å kunne diskutere videre med innlederne etter møtet, noe innlederne vanligvis er svært begeistret for. Det er en av grunnene til at vi opprettet og formaliserte Politisk Nachspiel, som finner sted etter møtet.

Et stort oppmøte kommer ikke av seg selv. Vi tror noe av grunnen til den positive utviklingen er at vi har funnet en form og en stemning folk kan like på en lørdag kveld. Journalist og innleder Kadafi Zaman fra TV2 mente at Samfundsmøtets kraft ligger i samtalen, heller enn steile fronter. Det at Styret bare sitter i et år, og såvidt har rukket å bli varme i trøya før vi tropper av er et godt poeng. Vi skal innrømme at vi gjerne skulle sett at sofapraten med statsministeren var den aller siste, fremfor den tredje første.

Samspillet mellom Samfundsmøtet og onsdagsdebatten gir svært mange muligheter. De store innlederne og temaene kan for eksempel tas på Samfundsmøtene, mens de mer spissede emnene og harde frontene kan møtes på onsdagsdebatten. Det er ofte de samme traverne som går opp på talerstolen på Samfundsmøtene, men på onsdagsdebatten er det mye mer variert. Dette grunnet form og størrelse.

Å høre hva flere tenker Samfundsmøtet burde være er utrolig verdifullt for det påtroppende Styret. Det er de som etter 17. mai sitter med Klubba, og da blir det spennende hvilken retning de ønsker å ta Samfundsmøtet i. Skal man forandre på møtene, er tiden for diskusjonen nå.