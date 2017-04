Bare Egil Band - JO!

Det er bare Bare Egil som kan være morsom uten at du må le.

Det er mange som har et forhold til Bare Egil Band. Kanskje mest gjennom den ikoniske klassikeren «Arne går mot døra». Med sitt 14. album byr Egil på en ny runde med politiske budskap ikledd meningsløs humor med uforklarlige metaforer.

Dette er nok ikke det albumet Bare Egil Band vil bli husket for. Likevel er det fint å få et avbrekk fra en verden overfylt med klisjétekster og hipsterpop. Det musikalske er ikke noe å sette fingeren på. Det er standard viserock utført av gode musikere. Noen sanger treffer litt bedre på grooven enn andre, slik som slow-bluesen i «Oslo, du er dyr», og den litt hardere «I kveld skal tante Sofie dø».

Totalt sett er musikken bare gode forutsetninger for det som faktisk teller, Bare Egil og hans banale tekster. Han har sunget om det meste her i verden, og nylig om Norges vakre byer. Denne gangen er derimot Bare Egils budskap mer personlig og samfunnsrettet. Han vil gi deg et nytt lys på Kristiansand dyrepark og hvorfor Tante Sofie må dø, samt hvorfor Oslo suger gjennom dyreordspill. Her viser Bare Egil god humor.

Gjennom horrible ordspill rundt Oslo, får han formidlet sitt bilde på at Oslo er dyrt. En sang om hvor han planlegger mord på tante Sofie, er utenfor min forståelse, men jeg humrer med. I albumets første låt forteller han om sin bitterhet overfor DeLillos. Tekstene i albumet står dermed i stil med det Bare Egil har gitt ut tidligere, og viderefører den samme sære og gode humoren som han har hatt i over 20 år.

Mer enn det tør jeg ikke si om tekstene til Bare Egil. Jeg har opparbeidet en slags respekt for komikeren og musikeren. Det er kanskje litt viktig i denne sammenhengen også, at man vet hvor morsom han kan være. Det at en person tar seg selv så lite høytidelig, legitimerer at det er album nummer 14 Hvis en kjenner til Bare Egil Band, vet man også at dette er musikk og underholdning som er best live. Jeg vil derfor si at albumet blir en fin forrett til norgesturnéen i mai og juli.