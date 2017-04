Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Semesteret nærmer seg slutten, men før vi runder av gir vi deg en siste oppdatering på de nyeste og feteste låtene.

Kendrick Lamar - PRIDE.

Igjen vant Kendrick hjertene våre med albumslippet nå nylig. «PRIDE.» utmerker seg som platas mest saggy spor, der en ekstremt sensitiv vokal minner om Nina Simone og befester låtas soulpreg. I forhold til fjorårets langt mer jazzy utgivelse med Untitled Unmastered er dette et spor som demonstrerer artistens bredde. Kanskje nettopp fordi det er velprodusert virker det også upolert. På sitt nådeløst suggererende vis er dette en perle som påkaller intet mindre enn floskel-betegnelsen «balsam for sjela».

– Iben R. Dahl

Pom Poko - Jazz Baby

Etter å ha imponert stort i både inn- og utland med sin første singel, har det vært store forventninger til hvordan trondheimsbandet skulle følge opp suksessen. Det råder ingen tvil – Pom Poko har kommet for å bli.

– Even Steine

Arif - «Allerede»

Endelig er Arif tilbake med egen låt, og kronene har ikke forandra ham. Selv om Nora Collective har pumpa ut låter med jevne mellomrom har det, foruten features, vært stille fra sjefen sjøl. Med den Axxe-produserte låta «Allerede» statuerer Arif seg som en av Norges fremste: «Føler bare meg og Machiavelli.» Arif kom, så og tok hiphop-scenen med storm i 2012. I 2017 er han legende.

– Trym Kjøs

Birthday - «We Need To Talk»

Fra selskapet Wedidit får vi en sjeldent bakpå EP ved navn What You Give To Me, preget av retro trommemaskiner og lo-fi akkompagnement. Låta «We Need To Talk» har svært godt driv, en skjør vokal og en flott, summende gitar. Referansene til døsig indie-rock og de øvrige artistene knyttet til Wedidit er tydelige, eksempelvis Shlohmos album Bad Vibes.

– Håvard Bjørkøy

Frank Ocean - «Lens»

Franken er i form for tida. Etter å ha vært mer eller mindre stille fra 2012 til 2016, slapp han i fjor halvannet album. Den siste tiden har han sluppet hele tre låter: «Chanel», «Biking» (gjestet av Jay Z og Tyler, the Creator), og nå «Lens». Førstnevnte låt fikk sin egne versjon av ASAP Rocky, mens «Lens» har allerede fått sin remix med Travis Scott. Jeg greier ikke å bestemme meg for hvilken «Lens»-versjon jeg liker best. Helt nydelige er de begge. Et rolig og behagelig bakteppe som innehar blant annet et saktegående piano, er det Ocean synger over. Tidvis med autotune-stemmen vi ble kjent med på Blonde. Jeg vet ikke med dere, men jeg liker en produktiv Frank Ocean.

– Trym Kjøs

Egil Olsen - «Better Man»

Ørstas Egil Olsen har nettopp sluppet en singel fra den kommende plata You and Me Against the World. «Better Man» er en perle av en powerpop-låt, som skiller seg noe fra resten av katalogen til sangeren og låtskriveren. Det er friskt, energisk og oppløftende.

– Katrine Andresen

Lars Vaular & Unge Ferrari - «Mask Off (Future cover)»

Vaular og han derre Unge Ferrarien er tilbake med enda et samarbeid. Liveinnspillingen på P3-programmet Christine resulterte i en helt magisk tolkning av Futures «Mask Off». Orientalske rytmer som inkluderer frittløpende fløyter utgjør lydbildet Vaular og Unge Ferrari beveger seg i. Den korte introen hvor Vaular hvisker «Dypt i de innerste junglene», mens Unge Ferrari spytter på japansk (?) setter standarden. Jeg tar ikke bare av meg masken, men også hatten for gutta.

– Trym Kjøs

MØ - «Nights With You»

Et über-hipt, gledelig og tilsynelatende ferskt vennskap mellom MØ, Cashmere Cat og SOPHIE resulterer for tiden i enormt fin pop. Trekløveret ga før påske ut Cashmere Cats låt «9 (After Coachella)». Denne er å finne på debutalbumet til pusekatten som kommer på fredag. MØs attitude gjør seg vanvittig bra sammen med Cashys smidighet og de absurde, eksplosive synthene til SOPHIE. Håper de har mer materiale på vei. MØs andre album begynner virkelig å ta form, og det blir brilliant.

– Håvard Bjørkøy

