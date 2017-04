13 gode grunner til å tilbringe 13 timer på Netflix

Hypnotisk drama drevet av intriger og morbid nysgjerrighet.

Netflix har kommet med nok et high school- drama. Man skulle tro at verdens befolkning er ganske mettet på tenåringsdramaer, men etter å ha sett 13 gode grunner kan det bekreftes at dette ikke stemmer. Vi vil ha mer.

Om du fremdeles har litt krim-abstinenser etter påsken og føler at du må ha et mysterium, er dette serien for deg. Hver av de tretten episodene tar for seg en side av en kassett etterlatt av en avdød jente, adressert til tretten mennesker hun mener er grunnen til sitt eget selvmord. Det skal ikke mer enn to episoder til før alt man tenker på er hvem som er nestemann ut på kassetten.

I serien følger vi Hannah Baker, som uheldigvis snubler inn i noe av det mørkeste en skole har å tilby. Hun blir offer for flere usmakelige hendelser, og bare fantasien setter stopper for hva en gjeng tenåringer med internett på mobilen kan finne på. Konflikter i skolekantina, narkotika og rygg­dolkende cheerleadere lager den perfekte cocktailen av elementer som skal til for at man bare må se én episode til. Heldigvis kan man nå trykke på en knapp og hoppe over introer særdeles smertefritt.

Den største drivkraften for å se videre er en morbid nysgjerrighet på hva som gikk så galt for Hannah at hun valgte den utveien hun gjorde. Siste episode har skapt store kontroverser, og fyrer bare opp under nysgjerrigheten. En liten advarsel: Det er akkurat så ille som du tror.

Seriens skuespillere innehar varierende grad av talent, men heldigvis kompenserer de gode rollene for de mindre heldige prestasjonene. Hovedrollen, Dylan Minette, stiller med en knallsterk prestasjon sammen med Katherine Langford som Hannah, og Christian Navarro som seriens «guide» til kassettene. Christian Navarro kunne veldig gjerne vært min «spirit guide» om jeg noen gang skulle trenge det. Skuespilleren har en framtreden så gjennomført empatisk at den ikke vil bli glemt med det første.

Gjennom serien blir vi vitne til noe av det mørkeste av hva mennesker, spesielt ungdommer, er i stand til. De aller fleste som har tilbragt noen år på videregående har nok selv vært vitne til hvor utbredt noen av holdningene i serien er. Det er ikke en behagelig serie å se på, men den belyser konse­kvensene av handlinger som ofte tas for lett på.