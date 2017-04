Det er slutt, AtB

Kollektivtilbudet i Trondheim er for dårlig. Jeg vil ikke lenger betale for forsinkede, overfylte busser.

Velferdstinget fikk dette semesteret mye respons på sin kampanje for at studenter med periodebillett hos AtB skal få reise med nattbussen uten å betale noe ekstra. Fylkeskommunen, som har hovedansvaret for kollektivtransport, virket lite interesserte i å høre på studentenes krav i denne saken. Heller ikke AtB virket spesielt interesserte, på tross av at Velferdstinget fikk over 7000 underskrifter for fjerning av nattakst. Jeg mener håndteringen av denne saken er illustrerende for måten forbrukerne blir behandlet på av aktørene med ansvar for kollektivtransport i Trondheim. Tilbudet er for dårlig sammenliknet med hva vi forventes å betale.

Før påskeferien tok jeg et valg om å droppe AtB. Periodekortet mitt gikk ut i ferien, og jeg var lei av å betale dyrt for et kollektivtilbud hvor en forsinket buss er regelen snarere enn unntaket. Hvor man på tross av å ha en periodebillett til over 2000 kroner må betale en hundrelapp for å komme seg hjem om natten.

Først vendte jeg meg til stadig forsinkede busser og å gå hjem til Moholt om natten. Etter et utvekslingsår i Tyskland derimot, hvor jeg fikk et betydelig bedre tilbud til under halvparten av prisen, ble jeg aldri helt fornøyd etter at jeg kom tilbake til Trondheim. Det er synd at en så flott studieby som Trondheim skal ha et kollektivtilbud som ikke tar hensyn til studentenes behov.

Et godt kollektivtilbud er essensielt for en studieby, spesielt når politikerne ønsker å profilere Trondheim som Nordens beste studieby. Studenter som skal til campus må kunne forvente å komme til både forelesning og eksamen i tide. I dag kan de ikke det. Under eksamenstiden hører nok de fleste om noen som kom for sent fordi bussen var for sen. På tross av det store presset av studenter i denne tiden, blir det aldri satt opp nok busser.

Det kan ærlig talt ikke forventes at studentene skal være nødt til å ta tidligere busser for å komme tidsnok dit de skal. Bussen til Dragvoll fra Solsiden bruker allerede tjue minutter på en god dag, av og til over en halvtime. Er den i tillegg ti minutter forsinket eller mer, noe den ofte er om morgenen, må man altså møte opp minst 40-45 minutter før man skal være framme. Med bil tar denne turen 10-15 minutter.

Nattbuss er inkludert i periodebilletten i alle de største byene i Norge, bortsett fra Trondheim, Norges studieby nummer én. Det er kritikkverdig at både fylkeskommunen og AtB viser så liten interesse for å ha et akseptabelt tilbud til både studenter og andre innbyggere. Selv etter at Velferdstinget samlet inn flere tusen underskrifter som understreket engasjementet blant folk, er det lite som har skjedd.

Derfor er det nå slutt. Jeg kan aldri stole på at bussen er der når den skal være der, og noen ganger har den bare kjørt rett forbi, fordi bussen er overfylt. Dette er ikke engangshendelser, og jeg går ut ifra at majoriteten av folk som bruker kollektivtransport i Trondheim kan kjenne seg igjen i dette. Spesielt folk som skal litt lenger enn fra Kongens gate til Solsiden, eller som må bytte bussruter. Nå som snøen er borte og været er varmere, velger jeg bussen vekk. Sykling og gåing tar riktignok lenger tid, men er langt mer pålitelige framkomstmidler.