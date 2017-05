Reisefeber

Hit kan du reise billig på en velfortjent ferie etter eksamensperioden.

Nå som eksamensperioden nærmer seg på ny, kjenner nok mange studenter på stresset det medbringer. Vi begraver nesa i bøker, skribler notater og får lite søvn. Alt som gjelder er å bestå eksamen. Da er det kanskje digg med en velfortjent ferie når siste eksamen er levert. Her er noen forslag til budsjettvennlige ferieturer.

Riga

Hovedstaden i Latvia og den største byen i Baltikum ble grunnlagt i 1201 og hadde lenge en sterk tysk kulturell tilknytning. Riga er en populær turistby, og de mest populære severdighetene er knyttet opp mot byens lange historie. Gamlebyen i Riga viser tydelige tegn fra middelalderen, så vel som gotisk arkitektur, og er et populært besøkssted for turister. Hvis du er en av dem som setter pris på kultur og historie er dette plassen for deg. Riga Zoo er en annen severdighet som kan være gøy å få med seg, her er det mer enn 3000 dyr å finne. Liker du shopping er det nok av muligheter for dette også, så vel som et vibrerende natteliv.

• Syv netter på 3-stjerners hotell med fly tur/retur fra 2 438 kroner i juni.

Sunny Beach

Foretrekker du en partyferie med billig alkohol, sol, varme, og dansing natten lang, bør du prøve Sunny Beach i Bulgaria. Her kan du ligge på stranden med en drink i hånden, sløve ved bassenget og nyte rolige dager og festpakkede kvelder. Vil du få litt mer ut av ferien når du først er der, har Sunny Beach et utvalg av temaparker man kan besøke. Shopping kan man finne her også, og bor du litt utenfor sentrum finnes det mange små markeder og søte suvenir-butikker rundt omkring.

• Syv netter på 3-stjerners hotell fra 2 977 kroner sent i juni.

Berlin

I den tyske hovedstaden lønner det seg å tilbringe noen dager, for her er det mye å se og oppleve. Berlinmuren er en viktig del av den tyske historien og absolutt noe man bør ta seg tid til å oppleve hvis man først er i byen. Alexanderplatz tilbyr noe av den beste shoppingen man kan finne. Med flere store kjøpesenter og internasjonale butikker man ikke nødvendigvis finner her i landet, er det himmel på jord for de som liker slikt. Berlin er en by som aldri sover, her kan man dra ut for en kveld på byen og holde festen gående i flere dager uten å reise hjem. I en slik kulturrik by er det alltid noe å finne på, om det er piknik i en park eller en tur med toget bare for å se byen.

• Seks netter på 3-stjerners hotell fra 3 355 kroner i juni.

København

Europas lengste shoppinggate, Strøget, finner vi i den danske hovedstaden. Gaten som gir ny mening til ordtaket «shop till you drop» er vertskap for designerbutikker som Louis Vuitton og Prada. Lego-butikken og Disney Store er populære butikker for både store og små, og for alle dere Søstrene Grene-tilhengere finnes det en stor butikk rett i smørøyet i shoppinggata.

Tivoliet i København er absolutt verdt å få med seg. Her kan man kjøpe et bånd som gir tilgang til alle attraksjonene, eller man kan kjøpe billetter til hver attraksjon. Inne i parken er det mange restauranter og mindre kafeer hvor man kan sitte ned og slappe av, ta en øl til 25 danske kroner under happy hour eller kose seg med en kaffe. For alle ølelskerne der ute kan man ta turen og få omvisning på Carlsberg-bryggeriet, og på vakre Nyhavn finner man mange koselige puber med billig øl av alle slag.

• Seks netter på 3-stjerners hotell fra 4 063 kroner i juni.

Priser er hentet fra momondo.no. Vi har tatt utgangspunkt i avreise fra Trondheim Lufthavn Værnes.