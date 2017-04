Gøy med gummi

Kondomer for enhver smak, til og med jordbær.

Som student er det viktig å huske på å beskytte seg selv og sexpartneren din fra både uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. For å gjøre opplevelsen så trygg og så nytelsesrik som mulig har journalisten testet åtte forskjellige kondomer, slik at du vet hva du skal bruke og hva du bør unngå. Alle kondomene er testet med den samme informerte og hjelpsomme partneren, under så like forhold som mulig for å minimere variasjonsfaktorene utenom kondomet selv.

Foto: Mia Edvardsen

Tettsittende (liten)

En litt smalere kondom på 49 mm bredde, altså knappe 4 mm mindre enn standardkondomet. Bra om man ønsker tettere passform, og kommer i en pakke som er identisk med standardkondomet.Ingen kommer til å se forskjell når det kommer til akten, og du får en bedre opplevelse om dette er riktig størrelse for deg. For hva er egentlig viktigst her? At du har deilig sex, eller at du kan late som om du har en livmorknusende mannaconda?

Foto: Mia Edvardsen

Vanlig kondom

Et standard kondom fra gratiskondomer.no er 53 mm og kan rulles ut til ønsket lengde. Dette er standarden som alle de andre kondomene måles mot. Denne gir en følelse jeg tror de fleste forbinder med det å bruke kondom. Sexens svar på en sølvgrå Toyota Avensis. Folkelig, utbredt og duger til stort sett alt. Husk at selv en Toyota Avensis kan ligge bredt i svingene på parkeringsplassen utenfor ungdomsskolen etter første snøfall. Det handler om hvordan du bruker den.

Foto: Mia Edvardsen

Lateksfri

Lateksfrie er testens dyreste kondom, og skrytes ofte av for å være tynnere enn vanlige kondomer. Selv kjente jeg liten forskjell fra den tynne lateksbaserte modellen. Men om du skal slå litt på stortromma kan du poppe en Moët og vifte litt ekstra med kondompakningen slik at alle involverte forstår hvor påkostet dette ligget er. Faren er da at du ender opp alene, men du kan i hvert fall drikke Moët og ta deg en posh-wank som trøst.

Foto: Mia Edvardsen

Tynn

Om du ønsker en opplevelse med mer sensitivitet er dette riktig kondom å bruke. Ettersom materialet er tynnere kjenner man bevegelsene litt og partnerens kroppsvarme i større grad enn med standard kondom. Du kan også ta på deg solbriller, tenne en sigar og late som du lever på kanten, men sannheten er egentlig at dette kondomet er like trygt som de andre så lenge det brukes riktig. Å pule uten kondom er som å kjøre motorsykkel uten hjelm. Man føler seg sikkert tøff, men ikke gidd å ta sjansen. Om du skal tøffe deg kan du i begge tilfellene heller bare kjøre fortere.

Foto: Mia Edvardsen

Svart

Dette var interessant. Et helt svart og ugjennomsiktig kondom som gjør at det ser ut som noen har erstattet penisen din med en svart strap-on. Føles likt som et standard kondom. Kanskje ikke noe jeg ville brukt første gang jeg hadde sex med noen, ettersom utseende kan komme som en overraskelse hvis man ikke er forberedt på det. Hvis partneren derimot er Star Wars-fan kan man i tillegg ta på seg Darth Vader-maske og stønne litt ekstra asmatisk for full effekt. Snakk med partneren din på forhånd om de er komfortable med Force-choking.

Foto: Mia Edvardsen

Tykk

Et kondom med samme størrelsesdimensjoner som det vanlige, men med tykkere vegger. Hvis noen spør hvorfor du drar opp et ekstra tykt kondom kan du jo si at du er nervøs for graviditet og kjønnsykdommer. Ingen trenger å vite at det er for å senke sensitiviteten så du ikke kommer etter 30 sekunder fordi one-night stands stresser deg.

Foto: Mia Edvardsen

Stor

Det store kondomet er på 56 mm bredde, altså knappe 3 mm mer enn standardkondomet, men kommer i en større forpakning man kan skryte av. Selv ble dette for løstsittende for min del, og om jeg skulle velge jet ville heller valgt et litt for lite kondom enn et for stort et. Dårlig passform gir mindre fysisk stimuli og plastpose-vibber. Finn kondomet som passer deg best og hold deg til det.

Foto: Mia Edvardsen

Jordbær

Å, fy faen. Testens klart dårligste kondom. Ikke fordi følsomheten var noe dårligere, men fordi hele rommet lukter megabillig lipgloss i det øyeblikket du åpner forpakningen. Jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor noen frivillig vil utsette seg selv for dette. Etter at vi hadde kastet kondomet måtte vi gå ut med søpla fordi det luktet så sterkt. Partneren sa også at det smakte soleklart verre enn et vanlig kondom, og det er derfor ingen grunn til å ha dette i lomma med mindre du med overlegg vil drepe stemninga.