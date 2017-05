Årets fineste maktovertagelse

Skulle man satt i gang et kupp for å bli et år til? Jeg tror jeg dropper det, for ingen kan lede Samfundet bedre etter 17. mai enn Tale Bærland og det påtroppende Styret.

Jeg kan takke mitt Styre for alt. Der jeg har holdt taler og mottatt applaus, har det alltid stått et apparat bak. Der jeg har ytret meg bastant i media, har jeg alltid hatt et Styre jeg kan støtte meg til i ryggen. Vår visjon om å gjøre studentene til aktive samfunnsborgere hadde ikke vært noe uten det samarbeidet, kreativiteten, og humoren som har preget året i styrevervet. Jeg kan ikke vise min takknemlighet nok til de personene som har lagt ned så mye innsats, engasjement og vilje til å gjøre en forskjell. Sammen har vi hatt det ærefulle oppdraget å representere Norges flotteste studenter.

Det beste med å forlate vervet er at jeg vet det er i de beste hender etter 17. mai. Jeg vet at Tale Bærland kommer til å innfri på det hun vet vil komme, tror vil komme, og det hun ikke vet kommer. Å ha en leder med hennes kompetanse, handlekraft og trygghet vil sørge for at Trondheims studenter kan glede seg til det kommende året. Det å gå til valg på å inkludere internasjonale studenter, gjøre Samfundet mer synlig, og forsterke debattarenaen, er akkurat det organisasjonen trenger nå. Av det jeg har sett til nå vil hun være en sterk leder som er sikker i sin sak, og som alltid har medlemmenes interesse i tankene.

Sammen med Tale, er det påtroppende Styret de heldigste personene jeg kan tenke meg akkurat nå. De ser på konturene av nå hva som vil dukke opp etter 17. mai, og de har allerede begynt å forme hvordan neste år skal se ut. Vi andre skal være glade for at Tale og hennes Styre tar på seg det ansvaret det er å lede vår 107 år gamle institusjon videre. Det påtroppende styret har vist en utrolig god evne til å stille de riktige spørsmålene i løpet av den måneden de har vært tatt opp. Det tyder på at de om noen måneder vil gi gode svar på hva de ønsker å gjennomføre. Det er mange av oss som er utrolig spente på å se hva de kan få til. Personlig tror jeg de kan bli et enda bedre Styre enn noen andre styrer før dem.

Samfundet kan snu opp ned på tilværelsen din. Du rusler inn i noe ukjent, roter deg bort og mister alle vennene dine. En dag vil du spasere ut motsatt vei, ut fra det man kan kalle et hjem, sammen med nye venner. Og, som man har erfart tidligere i livet, kommer det en dag da det er på tide å flytte hjemmefra også. Likevel er man alltid hjertelig velkommen tilbake. Samfundets dører er alltid åpne.