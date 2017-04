Afterski, hedonisme og lederhosen

Vi har testet hvordan en kveld på «Heidi’s bier bar» (sic) fortoner seg, så du slipper.

Du ankommer Solsiden etter å ha vorset med et par kompiser og trosset regnværet. Utenfor lokalet er det en hinsides lang kø, men lokalet virker nesten tomt. Det er ingen som sitter i uteområdene. Har brannalarmen gått? Det viser seg at det er få som drar til Heidis for å sitte under varmelampenes grelle lys. Dette er ikke stedet for den gode samtalen.

Innpåslitne jenter og pissetrengte menn

Foto: Øyvind Johannes Hamre

Dere stiller dere bakerst i køen og belager dere på å vente en stund. Det er regn og vind, men formen er fin og du kommer i prat med ei jente. Hun forteller at de fremst i køen har stått der i en halvtime. Motet synker. Køen beveger seg knapt. Ei anna jente tar tak i armen din i det hun sniker forbi i køen, og opprettholder et fast grep rundt jakka di. Du svarer ikke på tilnærmingen, står der apatisk, før hun bøyer seg ned og vrir rumpa bakover, som om hun danset macarena. Er dette et forsøk på grinding? Eller en slags syk trøndersk parringsdans?

Snart er du inne, maks ti minutter igjen nå. For å unngå masingen fra den overberusede jenta foran deg, snur du deg og begynner å prate med en mann på 36 år. Han har vært forlovet med samme dame i 20 år og holder på å tisse på seg. Hva gjør han i køen til Heidis? Han vet ikke selv. Dette stedet tiltrekker et variert klientell. Nå presser folk på bakfra, og vaktene skriker at de skal roe seg. Mannen foran «pæsser snart på seg», du blir dyttet inn i han av folkemengden bak og idet du hører «fa-æn, du præssa på blæra mi» tenker du at katastrofe er uunngåelig. Heldigvis er det din tur nå.

Byr opp til borddans

Du må betale den stive prisen på 100 kroner i inngangspenger, og tenker at dette bør faen meg være bra. Du blir møtt av et halvtomt lokale. Det var ingen i uteområdene heller. Hvor er alle sammen? I baren kjøper du en 0,4 pils til 89,- kroner (!) av en mann i lederhosen. Han forteller deg at konseptet er en blanding av afterski og oktoberfest. Det startet i Danmark og kom deretter til Oslo, så Drammen og nå Trondheim.

Foto: Øyvind Johannes Hamre

Opp trappa og av med jakka. Overraskende nok er det gratis garderobe, noe som kanskje bare skulle mangle. Bak deg er dansegulvet – som lukter av røykmaskin, øl og svette. Jenter i tyrolerkjoler feier opp knuste ølglass. Bord står i en sirkel rundt et dansegulv fylt til randen. Klientellet er merkelig fordelt i alder, unge og gamle danser om hverandre. På et skilt under taket står det «DANS PÅ BORDENE», en oppfordring folk tar på største alvor. På et bord danser en gutt som ligner en sekstenåring fra Hedmark sammen med ei som kunne vært moren din. Man skal ikke se bort fra at dette blir Petter Northugs nye stamsted, om han en dag går lei av Downtown.

Uhemmet, dyrisk glede

Det skjer noe merkelig i det «The fox» dundrer ut fra høyttalerne og kompisen din hopper opp på bordet sammen med tre glatte gutter fra Drammen. Alt forløser seg. All tvil du hadde etter erfaringene med eldre menn og fulle jenter i køen, all forlegenhet og all skepsis forsvinner i det du ser ut over mengden. Massesuggesjonen tar overhånd. Det er noe befriende med den uhemmede, dyriske gleden som manifesterer seg i keitete dansemoves og kåt jukking. Gleden smitter.

Du skjønner hvorfor folk blir i køen, i stedet for å dra et annet sted. Heidis fyller et tomrom i Trondheims uteliv, med en avslappet, hedonistisk afterski-stemning. Det spørs likevel om det er verdt en halvtimes lang kø og overprisa øl.

Trd.by rapporterer at du får halvliteren til 69,- på torsdag og søndag, i tillegg til at det visstnok er gratis før ti på fredag og lørdag, og før elleve på torsdag. (Om du holder ut så lenge.)