Min musikkanbefaling: Larsiveli og Makko Makeba

Melankolsk og moderne hiphop fra Vestfolds skoger.

Det føles nesten banalt å skulle anbefale Larsiveli. For herregud så bra han er. Er ikke Horten-pioneren på din spilleliste allerede bør du ta seriøse omprioriteringer. Vestfoldingen er i særklasse sett med norske øyne. Vokalen er tidsriktig mumlende og tilbakeholden, mens lydbildet han beveger seg i bærer preg av blytung bass og en deilig harmoni. Storebroren Makeba har bidratt med beats i en årrekke. Jeg lot meg først imponere av Larsiveli før jula i 2015. Da slapp han «Fingertuppa». Jeg ble slått i bakken av hvor fet låta var. Mindre stoka ble jeg ikke da musikkvideoen ble lagt ut på Youtube. Rart at noe så urbant og gjennomsyra stilig kan komme fra den tilsynelatende lite fartsfylte byen Horten.

Makko Makeba har flere samarbeid på cv-en. På oppfølgeren til Sushis Sommer, Kobes Vinter dukker storebror opp på EP-ens sistelåt «Medisin». Multitalentet både rapper og produserer. Bidraget hans på Mats Dawgs «Sensasjonell» er i en annen liga. Makeba har i tillegg samarbeidet med Unge Ferrari og bidratt på Sushi x Kobes debut-EP Japan.

Det er noe særegent over Horten-gutta. De trap-inspirerte beatsa er som sagt tunge, og de har en form for tristhet i framtoningen sin. Låtene er ofte veldig nedpå, men samtidig deilig overlegne. At gutta har karakter og kulhet i både låtene og klesstil kan ikke stikkes under en stol.

Debut-EPen deres Brødrene Gjeddehjerte må trekkes fram. Selv om Larsiveli har gjestet låter her og der, og Makko har hatt en rekke produksjoner og gjesteopptredener, er det på Brødrene Gjeddehjerte de virkelig får vist seg. Larsivelis gjestevers på remixen av Joddski-låta «Poenget» er det beste med hele låta, og originallåta for den saks skyld. Entreen hans på Sushi x Kobes «Brenner ned alt» foregår i rapmessig høyt tempo. Gutten kan spytte. Men som sagt: Brødrene Gjeddehjerte imponerer. Den fem spor lange EP-en tar oss med fra helt nedi Thailand og tilbake til Horten. Det er en fascinerende reise krydret med vestfoldingenes nitidige og perfeksjonerte lydbilde. På låta «Uber» får vi treffe EP-ens eneste gjest i svenske Illyez. Shout out til svensken for et fett gjestevers.

Men seriøst. Hør Larsiveli og Makko Makeba. De fortjener det. Norsk hiphop fortjener det. Hør og nyt helt til fingertuppa brenner.