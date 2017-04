Hårreisende prinsippfast

Tiden er inne for å barbere vekk en prepubertal hårmote

Bikinisesongen står for tur og det er så og si ingen kvinnelig kroppsdel som ikke skal få gjennomgå av barberhøvelen. Skjønnhetsidealet om glatte legger, hårløse underarmer og en prepubertal bikinilinje står like sterkt i dag som alltid. Vi har uendelig med valg i produkter, og om du virkelig har lyst til å grave dypt i lommeboka kan du undergå laserbehandling og permanent se ut som en tolvåring.

Det er noe underlig infantilt rundt et ideal som krever minimalt med hår. Hvem kan egentlig rekke opp hånden stolt og innrømme at de foretrekker at sin partner ser ut som et barn i senga? Vi beveger oss lenger bort fra et fullvoksent menneskes naturlige utseende, til tross for at det ikke finnes et ekvivalent uttrykk for kvinner som det å skulle «gro hår på brystet». Kanskje det er utvalget av epilatorer, bedre kjent som torturredskaper, som definerer hvor kvinne du egentlig er.

For menn er kroppshår et uttrykk for maskulinitet. Hvem ser ikke for seg en tømmer-hogger i flanellskjorte med ei øks i hånda og dekket i hår fra topp til tå? Men hysteriet rundt hårfjerning stopper ikke med kvinner. Menn skal også friseres, fra topp til omtrent over bokserkanten. Å knytte kjønnsroller og kjønnsidentitet til noe så trivielt som hår, på både menn og kvinner, er fånyttes. En mann kan ikke anklages for å være mer feminin fordi han barberer brystet.

Ikke misforstå og tro at en tidsreise tilbake til hippietilværelsen er hva idealet burde være. Å ha et valg er den største luksusen av dem alle, men alle mennesker er berettiget til å gjøre akkurat hva de vil med for eksempel leggene sine. På den andre siden, når hårløs er normen og ikke den naturlige tilstanden må man undre på hva dette gjør med folk.

De fleste artikler om kroppshår kan ikke unngå å ta et lite dykk inn i pornoverdenen for å finne argumenter. Og ja da, det er mange. Jeg vil ikke anbefale å søke på «Hair removal porn» for å finne informasjon rundt hårfjerningskulturen i industrien. Resultatet er så klart bare mer porno. For en gangs skyld er det likevel ikke industrien som er synderen. Så klart har den opprettholdt et seksualisert ideal for unge, lettpåvirkelige mennesker, men til syvende og sist er nok dette de samme unge menneskene som kanskje tror at alt de ser på porno er sant. De fleste som spiller GTA forstår nok likevel hvorfor det å pløye ned prostituerte på gata er særdeles uheldig.

Tv-serier som Sex og Singelliv og introduksjonen av «the brazilian» på showet gjorde at jo nærmere null (hår), jo mindre tull. Konsekvensene kaster nok en større skygge enn en oppegående industri for barber-høvler og laserbehandlinger. Det er nok murstein i ryggsekken i jaget etter den perfekte kroppen, og det starter for mange så tidlig som på ungdomsskolen, om ikke enda tidligere. I hvilken verden er det forsvarlig å la en tenåring tro at kroppen, som i tillegg går under en enorm, men normal utvikling på det tidspunktet, ikke er opp til standard? Dette er barn som ser på instagramkontoer og en latterlig mengde blogger hvor alt fremstår perfekt. Presset på kroppstype er en tapende sak, men la nå i hvert fall noen få ting forbli godt nok.

Kan ikke det naturlige, ubesværlige og det hensiktsmessige være det normale, og så kan alle som vil velge noe særegent gjøre akkurat som de selv vil.