Fortsatt kamp om nattakst

Onsdag 26. april skal overskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune behandles. I det ligger det et forslag om et prøveprosjekt for å fjerne nattakst til buss.

Venstre, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet har fremmet et forslag i Sør-Trøndelag fylkesting om å sette i gang et prøveprosjekt fra og med 01.08.17 for fjerning av nattakst på bussene i Trondheim. I dag koster nattbussen 100 kroner, men ordningen kan føre til at billetten går inn i det vanlige takstsystemet til Atb.

– Dette gjør vi fordi vi ikke har noen oversikt over hva det vil koste å fjerne nattakst, men likevel synes det er en viktig ordning som trenger kartlegging slik at vi kan få til en permanent ordning, sier gruppeleder Elisabeth Paulsen for Venstre i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Fornøyd med forslag

I forslaget som fremmes står det at 10 millioner kroner fra det totalt 103 kroner millioner store overskuddet til fylkeskommunen skal brukes for å fjerne nattakst på bussene i Trondheim. Ordningen skal gjelde studenter og ungdommer. Dette er blant annet leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget veldig fornøyd med.

– Vi er kjempeglade for at saken tas opp i fylkestinget, det viser at politikerne vil ta hensyn til studentenes behov. 100 kroner for en busstur er for mye for en student med dårlig råd - da er det nok mange som dessverre unngår å bruke ordningen.

Jodanovic mener videre at det er viktig at en eventuell prøveordning kommer på plass før semesterstart.

– Hvis prøveordningen starter fra begynnelsen av august betyr at vi kan ta imot nye studenter i fadderperioden med en trygg ordning for å komme seg hjem, noe som også kan føre til at studentene får det som vane å bruke nattbussen.

Hun støttes av leder Victoria Zouhar i Arbeiderpartiets studentlag i Trondheim. Hun ser på sikkerhet som en viktig grunn for å innføre vanlig takster på nattbuss.

– Det er ingen hemmelighet at den tryggeste måten å komme seg hjem på midt på natten ikke er å gå. Trondheim ønsker å være nordens beste studentby og vi mener byen mangler et viktig tilbud, nemlig et helhetlig kollektivtilbud.

Saken tas opp i fylkestinget onsdag 26. april. Under Dusken kommer tilbake med mer.