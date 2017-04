Nattakst ble ikke fjernet

Forslaget om fjerning av nattakst nedstemt i fylkestinget.

Det var partiene i opposisjon, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, som hadde foreslått en endring på fylkeskommunens budsjett for 2017 ved onsdagens behandling. Dette ble nedstemt av samtlige partier i posisjon, med unntak av Rødt.

Student og representant for Høyre i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Vegard Elde Vefring, ble veldig overrasket over utfallet.

– Vi trodde det skulle gå gjennom fordi Arbeiderpartiet, som definitivt største parti på fylkestinget, har vedtatt det i forbindelse med sitt årsmøte, sier Vefring.

Videre forteller han at dette er en sak som opptar studentene i større grad enn vanlig.

– Det er synd at vi ikke kan vedta en sak som betyr så mye for studentene. Kanskje får de inntrykk av at politikerne ikke tar hensyn til dem når de ikke blir hørt på, sier Vefring.

Gruppeleder Kirsti Leirstø ved Arbeiderpartiet hos fylkestinget i Sør-Trøndelag forklarer at de stemte mot forslaget fordi de er usikre på om 10 millioner holder for å finansiere prøveordningen.

– Vi vil ikke stemme for en sak vi ikke vet nok om. En utredning satt i gang av Fylkesordføreren vil vise oss hva som trengs.

I følge Leirstø vil saken igjen tas opp i fylkestinget i juni.