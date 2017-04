Hiphop i sin mest behagelige drakt

Maktdemonstrasjon av Norges beste engelskspråklige rapper på Klubben.

Fredag kveld var det duket for en storartet hiphop-opplevelse i Klubben på Studentersamfundet, da ordsmed og jazzrapper Ivan Ave var på besøk. Telemarkingen har hittil gitt oss to singler i 2017, senest med «Young Eye», i tillegg til «Also» med trommebidrag fra den kanadiske tungvekteren Kaytranada. Derimot sitter han på en solid katalog av fullengdere, i samarbeid med produsenter som Mind Design og norske Fredfades.

For nettopp et mangfoldig utvalg av gode låter er noe som preger denne fredagskvelden. Etter at energiske Wonder The Boy sparker publikum i gang, tusler Ivan Ave inn til sentrum av scenen, og trofast keyboardist Arthur (Dr. Kay) setter seg bak tangentene. Sjelfulle «Hello» leveres med stoisk ro og glans, og de neste par låtene bekrefter forventningen denne anmelderen satt med: Ivan Ave har full kontroll på både scene og publikum.

Selvtilliten til Eivind fra Telemark stråler, han leverer freestyling, vitser fra scenen og teaser publikum med halvspilte låter. På lekent vis «flower» han over de fyldige jazz-instrumentalene, og i den eminente keyboardisten Arthur, har de om lag 200 oppmøtte en ny favoritt. Det leveres noen ulovlig stilige toner fra klaveret. Låter som «Find me pt.2», «Moves» og «Free shit» går over utrolig bra, duoen har sementert en urokkelig behagelig stemning i Klubben denne kvelden. Det skåles, Ivan Ave spør, publikum svarer.

Noen vil kunne kritisere lydbildet for å være ensidig og lite overraskende, men jeg greier ikke annet enn å nyte de deilige, seige jazz-beatsa som er sentrum i Ivan Aves soniske univers. Rappingen til Ivan Ave er upåklagelig på populære «I do» og i lag med sensuelle «Waters» og nydelige «Obedience» huskes de som høydepunkter i det som er en høyst trivelig fredag kveld. Eivind lurer ingen i det han forsøker å avslutte konserten uten å spille sin største og kanskje beste hit, «Also». Kvelden avsluttes som den startet, med selvsikker rapping over uimotståelige keyboard-toner. Begrepet maktdemonstrasjon har sjeldent beskrevet en konsert bedre.