Thurston Moore – Rock n’ Roll consciousness

Thurston Moore sliter med å løsrive seg musikalsk fra Sonic Youth, men med Rock n roll consciousness er han på god vei.

Moore går tilbake til samme besetning han brukte på albumet the best day i 2014: Deb Googe fra My bloody valentine på bass, gitarist James Sedwards og Sonic youth-trommis Steve Shelley. Med dette bandet i ryggen bygger han videre på arven fra sitt gamle band Sonic youth, og hans kjærlighet for hippiebevegelsen fra sekstitallet lar seg høre i musikken.

Rock n roll consciousness bærer et snev av psykedelia gjennom alle låtene, noe som komplimenteres av tekstbidragene til den engelske dikteren Radio Radieux på blant annet åpningslåten «Exalted». Den elleve minutter lange låten starter med et gjentagende gitarmotiv i typisk Sonic youth-stil, og bygger opp til et psykedelisk parti. Dette er noe Moore hittil ikke har eksperimentert mye med. Partiet avbrytes av en pulserende doom-metal drone og støyjam som avløses når Moore begynner å synge. Låten dør sakte ut med et nytt gitarparti.

Låten «Turn on» skifter mellom musikalske motsetninger flere ganger i løpet av ti minutter og åpner for lengre improvisasjoner. «Smoke of dreams» står som en melankolsk hyllest til New York og tiden Moore bodde der, mens «Aphrodite» hyller kjærligheten slik bare Thurston Moore kan: Med støy, atonale akkorder og en feedback-kamp mellom ham selv og Sedway.

Moore viser med Rock n roll consciousness at selv om han ennå lener seg på estetikken til Sonic Youth, prøver han likevel å lage noe nytt. Dette bandet er ikke en overgangsfase etter Sonic Youth, men et prosjekt han vil utvikle til noe eget. De diverse nye elementene han tilfører musikken er ikke akkurat særlig nyskapende, men de fungerer godt og gir nytt liv til musikken. Plata føles dessuten bedre gjennomarbeidet og mer helhetlig enn det forrige albumet the Best day. Det er tydelig at Moore og gjengen har blitt bedre kjent med hverandre musikalsk.

Enhver fan av Sonic Youth kommer til å like Rock n roll consciousness, men jeg vil anbefale alle å sjekke den ut.