Under Dusken starter egen podkast

Fra høsten av vil hver utgave av papiravisen suppleres med en egen podkast-episode. Du kan høre pilot-episoden her.

Første utgave av Under Dusken (nummer 9 i 2017) kommer ut 15. august, og det vil kort tid etter bli gitt ut en podkast-episode på Radio Revolts podkastsider. «Dusken podkast» vil komme ut annenhver uke, likt papiravisen, og vil gi innblikk i ulike saker du kan finne i det gjeldende nummeret.

I hver episode får du sjansen til å bli kjent med journalistene som har skrevet sakene, kildene som blir intervjuet i bladet, og du får innblikk i hvordan vi produserer avisen.

Hør pilot-episoden

Det har blitt produsert en pilot av podkasten allerede før sommeren, som tar for seg tre saker fra Under Dusken #8 (les pdf av utgaven her).

Last ned podkasten her: http://podkast.radiorevolt.no/dusken-podkast eller hør den via nettleseren din her.

I denne første episoden av Dusken Podkast går vi i dybden på tre saker fra siste nummer av Under Dusken.

Blir Dragvoll nedprioritert av NTNU når det kommer til vedlikehold? Vi har med oss Trine Øverås (fakultetstillitsvalgt HF) og Felipe Fawcett (instituttillitsvalgt ISS) i studio for å diskutere standen på campusen.

Foto: Lasse Georg Tønnessen Under Dusken #8

I tillegg får vi besøk av musikkredaktør i Under Dusken, Trym Kjøs, for å snakke om fotballsanger, og journalist Anne Lovise Finnøy som skal diskutere kroppshår og barbering.

Her sakene vi tar opp i episoden:

Klagestorm etter oversvømmelse på Dragvoll

Hårreisende prinsippfast

Fotballsangenes vidunderlige verden

Programlederne er Jahn Ivar Kjølseth og Benedikt Javorovic. Dusken podkast vil også snart være tilgjengelig på Itunes.