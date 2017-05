Slutt for Høyskolen Kristiania i Trondheim

Etter 2019 finnes ikke lenger Høyskolen Kristiania i Trondheim.

Flere år med synkende søkertall og lav lønnsomhet er bakgrunnen for at styret ved Høyskolen Kristiania har besluttet at studiestedet skal fases ut over en toårsperiode.

– Dette kom som et slag midt i fleisen, og det finnes mange spørsmål for hva som skjer videre, sier leder Hjørdis Isabell Bakke for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania i Trondheim.

Tar ikke opp nye studenter

Dermed tas det ikke opp nye studenter til bachelorutdanningene ved Høyskolen Kristiania i Trondheim til høsten. Linjene som berøres er journalistikk, grafisk design og kreativ markedskommunikasjon. I tillegg blir det ikke noe av de to nye studiene som skulle starte opp fra høsten av.

– Det har vært snakk om økning i studietilbud og positiv vekst fram til i dag, så dette kom som et sjokk, sier Bakke.

Hun forteller at studentene har mange spørsmål, og håper ledelsen ved skolen vil være i stand til å gi studentene den informasjonen de trenger i tiden framover.

Får tilbud i Oslo og Bergen

De som allerede har fått innvilget søknad på årets opptak vil få tilbud om å begynne i Bergen eller Oslo. Unntaket er journalistikk i Bergen, som også vil legges ned etter 2019.

– Det blir spennende å se hvor mange som blir igjen i Trondheim og hvor mange som vil flytte over, sier Bakke. Hun tror flere av studentene som har tilbud om å fullføre studieløpet i Trondheim vil ønske å flytte.

Bakke er bekymret for hvordan studentmassen vil minke, både på grunn av overflytting og på grunn av at det ikke tas opp flere studenter.

– Jeg tror at dette er det studentene kommer til å merke i størst grad. Folk er bekymret for hva som skjer med for eksempel kantina og lærerne våre, men jeg håper ikke vi kommer til å bli påvirket av det i for stor grad. Nå er det veldig viktig for oss i Studentunionen å jobbe for at studentene som går her får det de har krav på, og der kommer vi til å være beinharde.

Nytt opptak for fagstudiene

Fagskolestudiene, bestående av 3D og animasjon, film, illustrasjon, musikkdesign og interiør, vil gjennomføre et siste opptak til høsten. Disse linjene har en varighet på to år, og vil dermed avsluttes samtidig som de treårige bachelorlinjene.

Som leder for Studentunionen ønsker Bakke å være med på å bistå studentene.

– Man skal få lov til å være bekymra og komme med sin tvil, og vi kan bringe det videre til administrasjon der det trengs. Vår rolle blir å fortsette å skape et godt miljø for de som fortsetter. Det blir viktigere enn noen gang, sier hun.

Vil ta vare på de ansatte

I en e-post til studentene skriver avdelingsdirektør ved studieadministrasjonen, Camilla Prytz, at de nåværende studentene ikke skal merke noe til nedleggelsen. Studieadministrasjonen stiller seg disponibel til å svare på spørsmål, og i tillegg så skal det holdes infomøte førstkommende mandag.

Prytz skriver også at de 20 ansatte ved studiested Trondheim vil bli fulgt opp av HR-avdelingen, og målet er å finne ny jobb til de, enten i høyskolen eller annet sted.