Politikerne sier ja til Oktoberfest

UKA får innvilget skjenkebevillingen under Oktoberfest.

Tirsdag behandlet formannskapet søknaden til UKA om skjenkebevilling i Dødens Dal. Rådmannen hadde i sitt forslag til vedtak innstilt at alle arrangementene kunne få skjenkebevilling, bortsett fra Oktoberfest grunnet fyll og bråk.

Foto: Johannes Bjartnes UKE-sjef Martin Næss sier det har vært noen spennende dager.

– Det har vært noen spennende dager, og utfallet ble til som forventet. Nå setter vi fokus fremover på å gjennomføre arrangementet best mulig for alle involverte, skriver UKE-sjef Martin Næss i en SMS til Under Dusken.

I vedtaket ble det også lagt til at «formannskapet forutsetter at arrangøren sikrer økt vakthold langs skoleruter ved arrangement på dagtid. Dette må gjøres i tett samarbeid med naboer, aktuelle FAU’er med mer.»

Oktoberfest fortjener livets rett

Det mener i alle fall formannskapsmedlem Jon Gunnes (V).

– Et arrangement som trekker 4.000 tilskuere fortjener virkelig livets rett. I tillegg mener jeg det er viktig at studentene selv får definere hvilken type arrangement de skal arrangere selv, sier han.

Gunnes innrømmer at det er utfordringer knyttet til et arrangement som Oktoberfest, men har stor tro på at dette er noe studentene klarer å håndtere.

– Jeg synes de har vært kreative. Datoen for Oktoberfest er satt til en dag det ikke er skole, kun SFO, og dermed blir det færre barn og unge i områdene rundt arrangementet, sier Gunnes og legger til at det likevel er strenge krav om vakthold.

– Det skal ikke bare være vakthold rundt Dødens Dal, men også i naboområdene rundt, for å sikre at alt går bra for seg.

– Ønsker vi et slikt arrangement i byen vår?

Av samtlige representanter under tirsdagens formannskapsmøte var det kun KrF som var enig med Rådmannen.

– Vi følger Rådmannen i denne saka. Med et så sterkt fokus på drikking og fyll, er dette et arrangement vi vil ha i byen vår?

Det sier bystyremedlem Espen Agøy Hegge (KrF) når Under Dusken tar kontakt. Han mener det er flere negative aspekter ved et arrangement basert på øl og drikking midt på dagen.

– Det er mange utfordringer relatert til støy og bråk. Problemet er ikke de som faktisk deltar på arrangementet, men de som ikke slipper inn fordi de er for fulle og dermed blir stående utenfor og bråker, sier Agøy Hegge. Han legger til at det også er negativt med tanke på forebygging for barn og unge og at det kan tendere mot forskjellsbehandling.

– Det er nesten slik at det kun er UKA som får lov å arrangere den typen arrangement. Det er tvilsomt at noen andre hadde fått lov og da nærmer vi oss fort forskjellsbehandling, mener Agøy Hegge.

