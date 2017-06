Nå kan nattbuss bli billigere for studenter

Vil fjerne nattakst og gi nattbuss til samme pris som på dagtid.

Alle partiene i Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune stilte seg onsdag bak innstillingen om å gjøre nattbuss billigere for studentene. Det skriver adressa.no.

Les også: Tidligere i år gjennomførte Velferdstinget en underskriftskampanje for å dokumentere at studentene ønsker nattaksten fjernet.

– Et godt kompromiss

Fjerning av nattakst har vært en kampsak for leder Ida Jodanovic og Velferdstinget. Jodanovic er nå positiv.

– Dette er en veldig fin løsning og et godt kompromiss mellom kommunen og fylkeskommunen, sier Jodanovic til Under Dusken. Hun er veldig glad for at studentene nå blir hørt.

Skal innstillingen bli en realitet, må Trondheim kommune ta sin del av kostnadene, ifølge Adresseavisen.

Foto: Hailey Hammer Leder Ida Jodanovic i Velferdstinget håper studentene får ønsket om billigere nattbuss oppfylt.

– At studentene skal kunne bruke periodebilletten sin på nattbuss vil bare gagne Trondheim kommune, forteller hun, og mener at det derfor er naturlig at kommunen skal bidra, sier Jodanovic.

– Jeg håper virkelig kommunen vil være med på dette, og tidligere signaler som har blitt gitt tyder på at dette er noe kommunepolitikerne ser viktigheten av.

Skal holde trykket oppe

I april ble forslag om prøveordning for å fjerne nattaksten nedstemt i fylkestinget. Gruppeleder Kirsti Leirstø ved Arbeiderpartiet hos fylkestinget i Sør-Trøndelag forklarte da at de stemte mot forslaget fordi de er usikre på om 10 millioner ville holde for å finansiere prøveordningen.

Den nye innstillingen, som legger til grunn for en permanent fjerning av nattaksten, skal vedtas på fylkestingmøte 14. og 15. juni.

– Det blir spennende å se. Vi i Velferdstinget skal fortsette å holde trykket oppe, sier Jodanovic.