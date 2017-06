Ny artist til UKA

Lokal artist med internasjonal suksess opptrer i Storsalen i oktober.

20 år gamle Astrid Smeplass har allerede etablert seg som en av nåtidens norske navn utad. Med åtte millioner månedlige lyttere på Spotify og samarbeid ed gigantene Avicii, Shawn Mendes og Troye Sivan har trønderen imponert i norsk musikkindustri. Hun har også vunnet priser fra MTV European Music Award, P3 Gull, og Spellemann.

Astrid S har i år sluppet to singler fra sin kommende EP. Smeplass skriver selv at EP-en vil representere en ny retning i hennes musikalske univers. At det fortsatt er pop er udiskutabelt. Retningen hun nå tar innehar likevel flere elementer. Innslag av RnB-aktige parti og flørting med elektronisk pop presenterer seg i lydbildet. Det er urban, tilbakelent og moderne.

Konserten hennes under UKA i oktober er starten på Norgesturneen hennes. Utover høsten følger også en verdensturné.