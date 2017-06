Grammyvinner til UKA

Som 17-åring klatra hun til topps på Billboard Hot 100 med sin brennheite singel. I oktober spiller hun i Dødens dal.

– Det er stort å få «royalt» besøk til Dødens dal 19. oktober. Vi er stolte av at Lorde holder en av sine første konserter på norsk jord i Trondheim, på UKA, sier UKEsjef Martin Næss.

Ella Yelich-O'Connor, som hun egentlig heter, har truffet en hel generasjon, spesielt med singelen «Royals» som ble Grammy-vinnende som både «Song of the year» og «Best pop solo performence».

Popsensasjonen slipper sitt andre album i juni og har dermed med seg relativt fersk musikk til UKA.

Som support har Lorde med seg amerikanske Khalid - en artist verdt å følge med på i 2017.

I spennende selskap

20-åringen fra New Zealand har over 12 millioner månedlige avspillinger på Spotify, og over en milliard visninger på Youtube - men hun kommer ikke alene. Med som support er stjerneskuddet amerikanske Kahlid - en artist verdt å følge med på framover.

19-åringen har høsta lovord fra flere hold med sin sårbarhet, gamle sjel og musikalske framtoning i en blanding av RnB og soul.

Debutalbumet American Teen havnet rett på 9. plass på Billboard 200, hvor hiten «Location» har i underkant av 200 millioner avspillinger på Spotify.