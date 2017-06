Et steg nærmere fjerning av nattakst

Hvis Trondheim kommune blir med på spleiselaget, kan nattbuss bli gratis for studentene.

Onsdag formiddag gikk innstillingen om å fjerne nattaksten for studentene gjennom i fylkestingmøte. Dersom det skal bli en realitet, må Trondheim kommune være med å dele kostnadene. Leder Ida Jodanovic i Velferdstinget er håpefull.

– Ut fra tidligere signaler som er sendt, tror jeg dette vil gå fint. Jeg er positivt innstilt, så må vi bare sørge for holde press på politikerne.

– Steg i riktig retning

Kampen for å få fjernet nattakst er ikke over, og Jodanovic er klar på at innstillingen ikke er en uforbeholden seier.

– Jeg skulle ønske fylkeskommunen tok hele ansvaret siden kollektivtransport er deres ansvar. Jeg er likevel veldig fornøyd med dette, ettersom vi møtte mye motstand i starten. Vi har hatt mye framgang.

Velferdstinget og Jodanovic har i lengre tid jobber for å få fylkespolitikerne til å høre på studentenes ønsker om gratis nattbuss, blant annet gjennom en underskriftskampanje.

– Dette er et viktig sted i riktig retning, sier Jodanovic.

Kaller prosessen for et politisk spill

Mats Ramo (Frp) refser Arbeiderpartiets holdning til nattaksten. Han mener at man har brukt altfor mye tid på diskusjonene uten å høre på hva studentene faktisk ønsker når det gjelder busstilbudet. Ramo hevder videre at det nærmest har vært et spill om å framstå som positive til taksten fra Arbeiderpartiet sin side. Uten å egentlig å være det.

– Det å drive med buss er en fylkeskommunal oppgave. At man forventer at Trondheim kommune skal være med på dette spleiselaget er en måte å trenere prosessen. Posisjonen har vært for opptatt med å spille et politisk spill enn å finne fram til gode løsninger, sier FRP-representanten.

Foto: Tore Sandnes Becker Mats Ramo mener studentene blir lurt av Arbeiderpartiet. Fylkeskommunen skyver Trondheim kommune foran seg, hevder han.

– En gavepakke

Stig Klomsten forsvarer posisjonen Arbeiderpartiet har tatt på fylkesmøtet. Han mener at fylkeskommunen også må ta hensyn til at det er flere studenter i Trøndelag og at man må behandle alle studenter rettferdig, og ikke kun dem som er i Trondheim.

– Det at fylkeskommunen vil være med å ta halvparten av regninga for Trondheim kommune er en gavepakke for dem. Trondheim kommune uttrykte også for ett år tid siden at fjerningen av taksten er i interesse for dem, sier Klomsten.