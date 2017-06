– Find your passion, follow your interests

Sandra Magnus har vært i verdensrommet tre ganger. Den lengste turen varte i fire og en halv måneder og gikk over 80 956 440 kilometer. På Starmus sin første dag deler hun sin erfaring.

Allerede som 12-åring på 1970-tallet siktet Magnus seg inn på astronautdrømmen. Det var lite som skulle tilsi at en ung jente fra Belleville, en by med rundt 40 000 innbyggere i Illinois skulle bli astronaut. Dette i en tid da ingen kvinnelig amerikaner hadde vært i verdensrommet enda (Sally Kristen Ride var den første i 1983).

Unge, målbevisste Magnus jobbet til seg en bachelor i fysikk, mastergrad innen elektronikk og en doktorgrad ved Georgia Institute of Technology - Department of Materials Science and Engineering. I en alder av 31, samme år som hun ble ferdig med doktorgraden sin, ble Magnus en del av NASA.