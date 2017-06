Stephen Hawking mener at menneskeheten må kolonisere andre planeter for å ikke utryddes.

Stephen Hawking:



· Født 8. januar 1942 i Oxford, Storbritannia

· Har en sjelden type av ALS som utvikler seg i tidlig alder, men langsomt

· Har mottatt en rekke prestisjetunge priser for sitt arbeid med sorte hull og kvantefysikk

· Har ikke mottatt en Nobelpris i fysikk siden ingen har kunnet etterprøve teoriene hans om sorte hull i virkeligheten

På grunn av helseårsaker kunne ikke Stephen Hawking holde sitt planlagte foredrag på Starmus i Trondheim. Et fullsatt Trondheim Spektrum i fullstendig stillhet fikk likevel høre den anerkjente fysikeren tale over livestream fra Cambridge.

Foredraget The Future of Humanity handlet om menneskets overlevelse og fremtid. Hawking var klar i sin tale:

– Menneskeheten må ut i rommet for å overleve.

Et spørsmål om tid

Om menneskeheten skal fortsette å eksistere som art må vi kolonisere andre planeter, mener Hawking. Han legger ikke skjul på at universet er et ugjestmildt sted, men mener at nettopp dette også er grunnen til at vi trenger å spre oss utover verdensrommet.

Han mener at fysikkens lover og enkel sannsylighet gjør at det bare er et spørsmål om tid før en av universets voldsomme hendelser når Jorden. Når det skjer bør vi ha en backup.

På månen innen 20 år

– Månen er det enkleste målet å kolonisere.

Om vi jobber målrettet kan vi kolonisere månen innen 20 år, mener Hawking. Mars bør være mulig innen 50 år, men om vi skal nå planeter nær andre stjerner blir tidshorisonten betydelig utvidet.

– Vi kan kanskje sende mennesker til andre stjerner om 200-500 år, sier Hawking.

Men om det noen gang skal bli en realitet, er det en rekke teknologiske hindre som må overvinnes. Dersom vi bruker tradisjonelle kjemiske raketter mener Hawking at det ville tatt tre millioner år å komme seg til nærmeste stjerne.

– Med dagens teknologi er ferdsel mellom stjerner upraktisk, sier professoren, til latter fra salen.

– Vi må se lenger fram i tid enn bare oss selv

Foto: Kevin Gill, creative commons Eksempel på hvordan en romsonde med lysseil kan se ut.

Ved hjelp av enorme lasere på Jorden skal Starshot-prosjektet akselerere bittesmå romsonder på bare noen få gram til en femtedel av lysets hastighet. Romsondene skal ta bilder av Proxima B, og sende bildene tilbake til oss her på Jorden.

– Det vil fortelle oss om planeten er egnet for mennesker.

Hawking skjønner at mange stiller seg skeptiske til å bruke mange milliarder på et prosjekt som kanskje aldri fører til noe, og forstår at flere heller vil prioritere å løse problemene vi har her på jorden.

– Selv om jeg er enig i at vi burde løse problemene her på Jorden, så mener jeg at vi må se lengre frem i tid enn bare oss selv.