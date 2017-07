Satser på teknologi

UKA feirer jubileum på innovativt vis.

UKA annonserte i dag at de vil avholde UKA Technology Conference, en teknologikonferanse som vil holdes for første gang i år under deres 100-årsjubileum.

– UKA har valgt temaet «innovasjon for en bærekraftig framtid» som temaet for årets festival og deres 100-årsjubileum. Jeg synes det er et flott diskusjonstema for en kulturfestival, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i UKA Technology Conferences annonseringsvideo på facebook.

Vil inspirere

Økonomi, matproduksjon, kunstig intelligens og entreprenørskap er temaer som vil bli belyst under årets teknologikonferanse. Målet med konferansen og temaene som blir tatt opp er ifølge UKA å inspirere studenter, politikere, forskere og næringslivet til å aktivt delta i diskusjonen om et bærekraftig samfunn.

– Vi vil tilrettelegge for at arrangementet er tilgjengelig for studenter, noe som ofte blir nedprioritert hos andre aktører, sier eventsjef Sondre Kvam ved spørsmål om hvordan UKA Technology Conference vil skille seg fra andre lignende konferanser.

Variert program

Til programmet vil det inviteres representanter fra akademia, næringslivet, innovasjonsmiljøet og politikken. Programmet vil bestå av paneldebatter, presentasjoner og foredrag, med et håp om å skape debatt og diskusjon rundt forskjellige viktige tema som blir tatt opp under konferansen.

–Vi deler en sterk mening i at våre fundamentale utfordringer når det gjelder økologi og økonomi bare kan bli adressert gjennom innovasjon, gjennom vitenskap og gjennom teknologi, uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med annonseringen.

Konferansen vil bli avholdt i teltet i Dødens Dal den 16.oktober, hvor det er lagt opp til en tredeling av teltet som rommer mer enn 4000 mennesker. De tre delene vil bestå av stands, scene og foredrag, og et loungeområde hvor det vil være mulighet for mat, drikke og samtaler. Alle delene vil være atskilte slik at man selv kan tilpasse programmet etter egne preferanser.

Så langt i år har UKA sluppet artister som Lorde, Highasakite, Cashemere Cat og Future.