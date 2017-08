Vil skape historie under UKA-17

UKA Rundt skal løpe sammenhengende i 35 døgn for å markere festivalens 100-årsjubileum.

Om UKA Rundt lykkes, vil det bli tatt hele tre verdensrekorder; flest antall deltakere på et stafettlag, lengste sammenhengende idrettsarrangement og lengste distanse for et stafettlag.

Skal slå rekorden fra 1977

Laget, som vil bestå av omtrent 2000 deltagere, skal dannes av frivillige studenter og innbyggere i Trondheim, slik som det ble gjort under UKA i 1977. Den gangen ble det løpt sammenhengende i 33 døgn, en rekord som kom i Guinness rekordbok.

I år er det NTNUI som i anledning UKAs 100-årsjubileum har tatt initiativ til rekordforsøket. Allerede nå kan man melde interesse for å delta på rekordforsøket, via Facebook-arrangementet til UKA Rundt.

– Vi sikter på å slå rekorden fra 1977 med i alle fall et par døgn. Det er selvsagt nokså ambisiøst, men vi tror Trondheims befolkning er sporty nok til å gjennomføre, sier prosjektansvarlig Katrine Hegg for UKA Rundt, i en pressemelding.

Startskudd for festivalen

Startskuddet for stafetten går samtidig som UKEnavnet blir annonsert, og blir dermed også et startskudd for selve festivalen. Årets visjon er «Skap historie», et tema som vil være en rød tråd gjennom hele festivalen.

– UKA fyller 100 år i år, og med vår visjon om å skape historie, vil det å slå tre verdensrekorder virkelig skape verdenshistorie, sier UKEsjef Martin Næss.