Kjære deg som er ny student:

Er du klar for å tenke sjæl?

Fadderuka er rett rundt hjørnet. Mange nye studenter står klare til å innta nye pulter. Til å flytte til nye byer, og inn i støvete hybler. Og til å delta på fuktige fadderuker.

For mange er det også første gang de bor hjemmefra, og de må lære seg å være sin helt egen sjef. En viktig del av det å bli student er jo at du plutselig får bestemme alt selv, etter 18 under dine foreldres vinger. Ikke bare må du selv sørge for at kjøleskapet er velfylt og badet vasket, men du må også bestemme dine egne grenser. Og det er kanskje noe av det vanskeligste.

LES OGSÅ: Fadderuka under lupen

For mange fadderuker er fylt med fristelser. Alkoholforbruket blir fort veldig høyt. Drikkeleker, eldre studenter som byr på gratis børst, studentpriser i baren, og minst en uke i strekk med konserter og andre arrangementer – og alkoholservering. Og det kan jo først virke som en god idé. Første øl eller drink fører for mange til økt prating, bedre selvfølelse og redusert sosial angst. Og mange kan synes at det er kjekt i en setting der man skal bli kjent med mange nye.

Men når man går inn i fadderukens tredje, fjerde og femte drink påvirkes de delene av hjernen som styrer følelser og koordinasjon. Humøret forandres, dømmekraften og evnen til å konsentrere seg og huske svekkes. Og man tar større sjanser enn ellers. Drikker man mer, blir balansen dårligere og bevegelsene ukoordinerte. Ved enda høyere promille blir hjernen ytterligere bedøvd, og man faller lett i søvn.

LES OGSÅ: – Noen faller alltid av når det er så mye fyll

Det kan være skummelt, og spesielt når man er i en ny by, har ny adresse og er rundt mange nye mennesker. Men det er ikke bare andre som kan være en risikofaktor. Når man har drukket er det også lett at man selv gjør eller sier noe man angrer på. I en undersøkelse vi nylig gjennomførte oppga hele 52 prosent av de mellom 18 og 25 at de hadde gjort noe de angret på i fylla. Bak det tallet skjuler det seg unødvendige krangler, flaue tekstmeldinger og uheldige innlegg i sosiale medier. Og vi vet at det finnes langt verre ting å angre på om promillen blir høy nok.

Så dette er noen råd til alle dere som er nye studenter. Vi håper det kan hjelpe på å gjøre fadderuken full av glede, og tom for vonde følelser.

Ikke drikk på tom mage

Mange tenker at de kan spare både alkohol og penger ved å droppe måltidet før festen. Dette er en dårlig strategi, fordi alkoholen vil tas opp raskere i blodet om det ikke er annet i fordøyelsessystemet enn alkohol. Da kommer alkoholen i full fart og kan gjøre deg overstadig beruset før du vet ord av det, og har tid til å stoppe opp. Drikk vann Dersom man husker å drikke vann i løpet av kvelden blir både festen bedre og man får en hyggeligere dagen derpå. Det gir mulighet til å delta på enda flere av fadderukens dagaktiviteter, og samle enda flere gode minner. Ta vare på hverandre Gode medstudenter dytter ikke alkohol på hverandre, og tar vare på de som ser ut til å ha fått i seg for mye. Mangt et nytt vennskap har startet på den måten. Det er ingen skam å snu Gå hjem mens kvelden er på topp og før du er blitt for sliten. Husk at fadderuken er planlagt i lang tid av engasjerte medstudenter som ønsker dere best mulig start på studieåret, og at den inneholder en lang rekke spennende arrangementer. Nettopp fordi det er en ny fest rundt neste sving gjør det jo ikke så mye å ta det rolig en kveld eller to.

Sist, men ikke minst – lykke til – og kos dere! God fadderuke!